星期評論／台南打破零社宅 更需區域均衡

台南今年打破六都唯一零社會住宅的緊箍咒，然而高房價壓力下，許多小資族年輕人不願輕易踏入房市，間接導致不敢婚、不敢生，市府預計會跟進「婚育宅」政策，但全市加速、加量且區域均衡供給社宅，才會是人民有感的關鍵。

依現行社宅法，招租分為一般戶與優先戶，優先戶占比40%，主要針對經濟及社會弱勢，制度設計固然有其正當性，青年與婚育族群的需求排在後頭，使社宅難以發揮「鼓勵婚育」效果。

行政院拍板婚育宅政策，由國家住都中心興建位於南市東區的「新都安居A」，605戶中規畫121戶為婚育宅，專供新婚及育有學齡前子女的家庭，已開放申請，而年底將招租的「宜居小東」社宅共379戶，市長黃偉哲也承諾將撥出一定比例作婚育宅，提升40歲以下青年與婚育族群優先順序。

實現居住正義，是政府重要承諾，台南首批社宅宜居仁愛、宜居成功提供多元房型，並設無障礙設施與基本家具，月租最低僅3950元，中籤住戶直呼「租金實在」，現加入婚育宅政策，更獲得普遍支持，使社宅從居住正義進一步邁向「人口政策」。

南市府公布的社宅規畫總數達1萬1170戶，以2031年達成2萬3000戶為目標，顯而易見的是，目前台南社宅多集中於溪南地區，進度也相對快，讓溪北青年大喊要社宅，如何加速推動與普及，端看市府挺青年的決心。