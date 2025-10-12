快訊

以划槳體驗台南運河之美 雙十連假很不一樣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽今在台南登場，市長黃偉哲前往加油打氣。記者鄭惠仁／翻攝
獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽今在台南登場，市長黃偉哲前往加油打氣。記者鄭惠仁／翻攝

獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽今在台南亞果安平遊艇碼頭熱鬧登場，吸引全國各地的獨木舟愛好者參加。市長黃偉哲也到場為選手加油打氣，現場氣氛熱烈，展現運動觀光的能量，也讓民眾在假日感受海洋的活力與魅力。

黃偉哲表示，市府近年持續推動運河整治與水域休閒發展，讓運動與觀光結合，成為台南城市特色之一。誠摯邀請全國民眾趁著連假來台南，體驗水域活動、品嘗美食、享受悠閒的假期時光，感受這座城市獨有的熱情與風采。

台南市擁有獨具特色環繞市區的人工運河系統，其中安平運河更兼具歷史人文與自然景觀，是結合城市發展與休閒觀光的重要亮點。此次挑戰賽由樂活海洋學院與成功大學EMBA校友總會共同號召，邀請全國各地EMBA校友及熱愛水域活動的舟友齊聚府城，以划槳體驗台南運河之美，也動推廣永續海洋教育與運動觀光。

這場比賽由成大EMBA海洋運動社主辦，賽事分上、下午兩場，上午場次透過全國EMBA校友間的交流參與，帶動地方觀光與經濟發展，下午場次則開放推動全民水上運動風氣，以響應向海致敬政策。

以划槳體驗台南運河之美 雙十連假很不一樣

