台南古蹟區國慶連假湧人潮 收入創歷年同期新高

中央社／ 台南12日電
圖為赤崁樓。圖／南市文化局提供
圖為赤崁樓。圖／南市文化局提供

台南市政府文化局今天統計，10日至今天國慶日連假期間，文化局管轄古蹟與園區出現參觀熱潮，門票收入與園區展售合計超過新台幣200萬元，創下國慶日假期新高紀錄。

台南市政府文化局長黃雅玲告訴中央社記者，今年國慶連假適逢「台南城垣300年」系列活動期間，市府以文化為主軸，串連歷史古蹟、藝術展演與市集活動，帶動整體觀光與經濟效益，讓遊客感受文化與生活結合力量。

黃雅玲表示，除了門票收入穩定成長，各園區文創商品、市集展售與伴手禮銷售也表現亮眼，整體消費金額超過200萬元，顯示文化場域已不僅是觀光景點，更是民眾休閒、購物與體驗城市文化重要場域。

她說，此次山上花園水道博物館配合6週年館慶規劃夏浪季活動，打造100公尺滑水道，成功帶動山區左鎮化石館及噍吧哖文化園區等景點。

黃雅玲表示，此次古蹟區推出「三人同行、一人免費」與「入園贈火鶴花」等國慶限定活動，加上連假天氣晴朗、旅遊氛圍熱烈，吸引眾多家庭、情侶與國內外遊客走訪古蹟，包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、原台南愛國婦人會館、水交社文化園區，皆湧入參觀人潮。

文化局提供資料指出，初步統計結果顯示民眾參與文化活動熱度持續升溫，文化局將推動更多具深度與創意展演活動，讓台南文化品牌更鮮明。

文化局 台南 國慶

