快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

「2025諸羅搖滾音樂祭」嘉市熱力開唱

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

昂照片取自嘉義市政府

「2025諸羅搖滾音樂祭」於11-12日在嘉義市中央廣場熱情登場，28組金曲、金音獎實力樂團輪番開唱，現場氣氛熱烈。今年更邀請國際人氣歌手政學zedx首度來嘉登台演出，掀起全場最高潮。林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席，與歌迷粉絲一起共度雙十連假。諸羅搖滾音樂祭不僅展現嘉義城市文化能量，更透過音樂、市集與群眾互動，營造一場兼具共融、永續與創意的城市慶典。

林瑞彥副市長表示，「諸羅搖滾音樂祭」不僅是一場音樂盛會，更是嘉義在地文化與國際接軌的重要舞台。活動以青年世代為核心，讓多元文化彼此交流，並帶動文化經濟蓬勃發展。市府期盼藉由音樂推動教育扎根、促進共融與地方繁榮，讓嘉義成為全齡共享、跨世代交流的文化城市。

文化局謝育哲局長指出，今年諸羅搖滾音樂祭特別邀請知名節目《野球乾一杯》主持人、同時也是88顆芭樂籽主唱的阿強擔綱主持，與樂迷們一起嗨翻現場。今年首度導入的「流行音樂人才培育計畫」，透過音樂創作工作坊與新聲徵選機制，從養成到演出建立完整鏈結，不僅協助青年音樂人逐夢實現，也透過跨領域合作，串聯教育、產業與文化場域，為嘉義注入更多創意能量。

謝育哲局長提到，感謝市議會的支持，讓嘉義市雙十連假活動滿檔，白天除了有搖滾音樂祭可以聽團，晚上更可以抽空到北香湖公園看光織影舞光影藝術展，從早到晚感受嘉義市滿滿的創意與活力。

聚傳媒

音樂 嘉義

延伸閱讀

機車左轉到底要不要兩段式？嘉義機車左轉政策掀論戰！

雙十連假收假 彰化北上路段 今二起6車事故 一人受傷

雙十連假台南湧入逾52萬人次 巨型滑水道、西市場掀熱潮

國慶前夕嘉市酒駕自撞 波及對向車4人受傷

相關新聞

嘉義「台版迪士尼」引美方關切 豪門國際澄清與其無關

嘉義新景點「歐樂沃築夢城堡」今年開放，因外型設計，有媒體將之形容為「台版迪士尼」受到討論，卻也導致美國迪士尼總部，對曾參...

觀賞黃頭鷺過境遊客暴增 雲林古坑樟湖這段路將增設觀景台

雲林縣古坑鄉樟湖村149線22K處的路段，因可眺望清水溪山谷，每年中秋前後，黃頭鷺群飛越山谷，吸引大批民眾聚集路邊觀賞，...

澄清烏山頭水庫遭影射官商勾結 郭國文：一律提告、不容抹黑

台南烏山頭水庫近期捲入「光電板」風波，民進黨當地立委郭國文近期在臉書發文痛批，「惡意造謠烏山頭光電板，業者稍早已提告造謠...

台南ATM加裝辨識系統嚇阻車手 議員要求中市府跟進試辦

詐騙猖獗，台南市今年試辦「口罩ATM」阻詐，台中市議員提案中市府比照台南辦理，藉此防堵車手取款，嚇阻詐騙行為。警察局表示...

科技業需求大 台南將添再生水廠

台南市打造半導體、AI與綠能產業聚落，高科技廠商再生水需求大，現有安平、永康、仁德及南科4座再生水廠每日供應8.1萬噸，...

防災也能休憩 台南仁德滯洪池設籃球場

台南市透過建置滯洪池提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於中華醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。