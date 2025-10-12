「2025諸羅搖滾音樂祭」嘉市熱力開唱

昂照片取自嘉義市政府

「2025諸羅搖滾音樂祭」於11-12日在嘉義市中央廣場熱情登場，28組金曲、金音獎實力樂團輪番開唱，現場氣氛熱烈。今年更邀請國際人氣歌手政學zedx首度來嘉登台演出，掀起全場最高潮。林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席，與歌迷粉絲一起共度雙十連假。諸羅搖滾音樂祭不僅展現嘉義城市文化能量，更透過音樂、市集與群眾互動，營造一場兼具共融、永續與創意的城市慶典。

林瑞彥副市長表示，「諸羅搖滾音樂祭」不僅是一場音樂盛會，更是嘉義在地文化與國際接軌的重要舞台。活動以青年世代為核心，讓多元文化彼此交流，並帶動文化經濟蓬勃發展。市府期盼藉由音樂推動教育扎根、促進共融與地方繁榮，讓嘉義成為全齡共享、跨世代交流的文化城市。

文化局謝育哲局長指出，今年諸羅搖滾音樂祭特別邀請知名節目《野球乾一杯》主持人、同時也是88顆芭樂籽主唱的阿強擔綱主持，與樂迷們一起嗨翻現場。今年首度導入的「流行音樂人才培育計畫」，透過音樂創作工作坊與新聲徵選機制，從養成到演出建立完整鏈結，不僅協助青年音樂人逐夢實現，也透過跨領域合作，串聯教育、產業與文化場域，為嘉義注入更多創意能量。

謝育哲局長提到，感謝市議會的支持，讓嘉義市雙十連假活動滿檔，白天除了有搖滾音樂祭可以聽團，晚上更可以抽空到北香湖公園看光織影舞光影藝術展，從早到晚感受嘉義市滿滿的創意與活力。

聚傳媒