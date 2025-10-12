光復節連假「大林城堡馬拉鬆」 嘉縣觀光工廠走透透

嘉義大林鎮「城堡觀光」正夯，鎮公所打鐵趁熱將在光復節連假首日舉辦「大林城堡馬拉鬆」健走，邀民眾從佐登妮絲城堡走到歐樂沃築夢城堡，彰顯觀光資源，帶動大林觀光。

位於大林鎮的大埔美精密機械園區擁有觀光工廠歐樂沃築夢城堡、佐登妮絲城堡、蓋婭莊園、老楊方城市、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、丸聚星球等觀光工廠，逐漸成為國內旅遊熱點。

大林鎮長許有疆告訴中央社記者，為此鎮公所24日舉辦「大林城堡馬拉鬆」健走活動，規劃1500個名額，贈送精美大禮包，邀民眾一同來走訪觀光工廠，打卡、拍照、錄影貼上網，透過大家的力量一同來宣傳大林觀光。

許有疆表示，健走起點是佐登妮絲城堡，從此走至老楊方城市，經歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園，再轉回佐登妮絲城堡，全程大概6.3公里，要走90分鐘左右；8月下旬開放報名，沒幾天就額滿了，不過歡迎沒報名民眾當天一起來放輕鬆，全程走完可以憑戳章免費參訪蓋婭莊園與佐登妮絲城堡。

由於大埔美精密機械園區離大林鬧區較遠，大部分來此遊客看完觀光工廠就轉往較近的梅山或古坑；許有疆強調，大林街上有許多在地美食、歷史景點，歡迎大家來挖掘。