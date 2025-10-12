觀賞黃頭鷺過境遊客暴增 雲林古坑樟湖這段路將增設觀景台

雲林縣古坑鄉樟湖村149線22K處的路段，因可眺望清水溪山谷，每年中秋前後，黃頭鷺群飛越山谷，吸引大批民眾聚集路邊觀賞，也引來攤販聚集，該路狹窄且路肩停車空間有限，車流往來險象環生，地方陳情，雲林縣府攜手中央將於本月底動工打造景觀平台並改善道路，以保安全。

古坑鄉樟湖村清水溪谷是著名的「萬鷺朝鳳」觀賞點，每年入秋後，成群的黃頭鷺會沿著山谷氣流盤旋群飛，壯觀景象，吸引不少民眾朝聖賞鳥，蔚為當地新景點。

樟湖社區發展協會理事長林啟顯表示，每年9、10月之間有數十萬計的黃頭鷺過境，成群結隊飛越樟湖山谷，空中翱翔不時變換隊形，有「白色巨龍」美稱，蔚為當地生態特色，賞鳥遊客日益增加，為迎接「賞鷺季」，社區甚還舉辦各種活動，增添聲色。

林啟顯指出，每年鷺群到來，居高臨下視野最佳的賞鳥點，位於縣道149甲線19至22K之間，但該路段可供賞鷺的範圍小，近來遊客爆增，許多遊客只能站在路旁觀賞，相機架在道路兩旁，不僅影響交通，車流往來，遊客穿越行走，安全堪虞，地方期盼能增加觀景空間，維護賞鳥安全。

雲林縣長張麗善日前特會同古坑鄉長林慧如、議員賴明源、張庭綺會勘並聽取施工報造。農水署南投分署長傅桂霖指出，為回應當地民眾需求，啟動「樟湖村景觀平台環境改善工程」，預定在縣道149甲線22K處設置長50米、寬4米鋼構觀景平台，包含無障礙步道、景觀欄杆及PC鋪面總經費約1000萬元，雲林縣府也提供3處約937坪土地，預計10月底前動工，明年5月鳥季前完成。

縣府交工局長汪令堯表示，配合該工程縣府也已投入900萬元進行路面側溝加蓋，增加路肩寬度，觀景平台完成後，將再調整車道線及車肩寬，讓用路人行車及遊客更安全。