嘉義「台版迪士尼」引美方關切 豪門國際澄清與其無關

嘉義新景點「歐樂沃築夢城堡」今年開放，因外型設計，有媒體將之形容為「台版迪士尼」受到討論，卻也導致美國迪士尼總部，對曾參與上海迪士尼建設的台商豪門國際的關切，因若豪門國際與嘉義城堡有關，可能涉及侵權。對此，豪門國際董事長簡廷在出面澄清說，公司與嘉義城堡無關，該城堡也與迪士尼無關，盼外界不要誤會。

豪門國際開發有限公司曾參與上海、香港、美國加州迪士尼，和澳門威尼斯人酒店，及近期因舉辦重機械吊車展引起話題的啟德「白宮」總部建設。

對於有媒體報導稱，打造「歐樂沃築夢城堡」的主人曾參與上海迪士尼的設計及施工，簡廷在澄清說，上海迪士尼城堡的誕生，並非坊間所傳的「毛榮海打造」，而是由豪門國際與法國設計團隊共同合作完成，全程在珠海工廠進行製作、雕塑、預組裝與品質檢驗。

簡廷在強調，上海迪士尼城堡的所有結構、造型與細節，都是在迪士尼總部嚴格的保密協定與監督制度下完成，過程中，若有洩密行為，都會導致合作方永久失去與美國迪士尼合作的資格。

在此之下，面對「歐樂沃築夢城堡」被形容為「台版迪士尼」，還有媒體報導將其與上海迪士尼聯繫，造成美國迪士尼總部誤以為豪門國際違反保密責任，展開查核，以確認該城堡是否由豪門建造，並調查是否涉及智慧財產權侵權或外流等問題。對此，簡廷在代表豪門國際公司鄭重聲明，豪門國際與嘉義所謂的「台版迪士尼」毫無任何關聯。

就嘉義城堡這一新景點，簡廷在說，這並非豪門設計、製作或參與施工，亦未獲得迪士尼官方授權或合作委託。他坦言，由於建築外觀上模仿，部分媒體報導時造成誤會，豪門國際感到困擾與遺憾。