澄清烏山頭水庫遭影射官商勾結 郭國文：一律提告、不容抹黑

台南烏山頭水庫近期捲入「光電板」風波，民進黨當地立委郭國文近期在臉書發文痛批，「惡意造謠烏山頭光電板，業者稍早已提告造謠者」，孰料一番澄清卻遭網友質疑，「是官商勾結了嗎？」，對此，郭國文今強調，影射官商勾結、收紅包，一律提告、不容抹黑。

烏山頭水庫在2022年完成設置11.5公頃光電板，迄今已發電運轉多年，設置容量約13.7MW，近期因媒體報導曝光水庫空拍圖引發熱議，有不少當地居民才驚覺水庫景觀變了調，甚至傳出業者清洗光電板有疑慮，讓居民擔憂飲用水水質遭汙染。

對此，立委郭國文昨在臉書發文寫下，「惡意造謠烏山頭光電板，業者稍早已提告造謠者」，同時認為烏山頭光電板在2022年已設置完成，「近期卻遭特定人士冷飯熱炒，甚至惡意造謠、加油添錯，誤導民眾意圖引起恐慌，業者已報案打擊假消息」等澄清內容。

孰料，不少網友並不買單，甚至留言認為「立委幫業主解釋...有點妙」、「是利益相關人？」、「股東嗎？」等，質疑郭國文的一番言論。郭國文今則回擊，「現在連在地民代幫忙澄清水庫的水可以飲用，都要被說是官商勾結了嗎？」。

郭國文表示，自己不認識烏山頭水庫光電業者，日前開記者會由能源署邀請業者出席，現場也要求他們加以澄清假消息；假消息引起民眾恐慌，民意代表當然大力打擊不實訊息，近期看到網路上惡意造謠，第一時間也傳給能源署要求提告，後續由他們跟業者進行溝通。