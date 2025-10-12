台南ATM加裝辨識系統嚇阻車手 議員要求中市府跟進試辦

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
詐騙猖獗，台南市今年試辦「口罩ATM」阻詐，台中市議員提案中市府比照台南辦理，藉此防堵車手取款，嚇阻詐騙行為。聯合報系資料照
詐騙猖獗，台南市今年試辦「口罩ATM」阻詐，台中市議員提案中市府比照台南辦理，藉此防堵車手取款，嚇阻詐騙行為。警察局表示，方法雖然創新，但需考量隱私及設備等問題，建議待台南試辦結果提出報告後，觀察成效，再決定是否跟進。

為防範詐騙集團利用ATM提領贓款，台南市政府和金融機構今年5月在轄區20處熱點加裝口罩ATM辨識系統，要求民眾在提款時暫時脫下口罩與安全帽露出全臉，並透過語音警示，提醒當事人及周遭民眾。

民進黨中市議員李天生、張家銨在警消環衛委員會提案指出，全台詐騙案件不減，只有預防詐騙宣導沒有用，要從源頭嚇阻，要求台中市警察局比照台南市在ATM提款機熱點試辦「ATM口罩辨識示警系統」，若民眾到提款機領錢，沒有卸下口罩或安全帽，經AI辨識將啟動警鈴聲，以防堵車手取錢。

警察局長吳敬田表示，台南市試辦「ATM口罩辨識示警系統」，但全市僅20處試辦，方法雖然創新，但需考量隱私及設備等問題，建議待台南試辦結果提出報告後，觀察效果如何再比照辦理。

議員李天生質疑要觀察多久？「台南市做了領頭羊，難道台中市要做跟屁蟲？」認為設置不困難，難道因此會妨礙大家領錢？

民眾黨議員江和樹說，車手大多是累犯，該系統如果僅能辨識，並觸發警示音，無法直接連結警方，也不會影響提款手續完成，效果有限；如果辨識警示後，可即時通報警方，設置才有必要。

吳敬田表示，平時巡邏員警看到有人戴口罩在提款機提領，不用示警，就會主動盤查。

警察局指出，全台約3.9萬台提款機，若僅有幾台試辦，擔心真正犯罪者會轉移其他提款機。台南目前只是試辦，若要普及全台，設置經費與配套措施都要研議，將持續瞭解成效，並評估設置可行性。

台南 口罩 詐騙集團

