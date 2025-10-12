雲林國際偶戲節最後高潮 精彩盡出4國偶團輪番尬戲

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節進入最後高潮，國內外偶團精彩盡出，今天4個國家接力演出，不同的戲法在不同的舞台精彩尬戲，觀眾手機拍照一直沒停過，昨晚馬戲團登場，特技搭配偶戲，台上台下玩成一片，上萬觀眾嗨翻天，今晚最後的閉幕金掌獎頒獎典禮，新科金曲歌后李竺芯將登台獻唱，將再掀另一波高潮。

國際偶戲節連日來好戲接連上場，音樂會請來重量級卡司，與布袋戲跨界合作演出，一曲震撼的「出埃及記」（Exodus），這首布袋戲耳熟能詳的配樂，以交響樂演奏帶領民眾回味史艷文出場的風采，贏得滿場喝采。隨後由流行樂手與布袋戲團聯手演出。其中Trash主唱「阿夜」熱情喊出自己是雲林人「未來一定會在雲林辦演唱會」。

縣府文觀處長陳璧君指出，昨晚的「超越偶戲台」更吸引上萬觀眾，全場大爆滿，藝響台灣文化劇團打頭陣的《悟空大鬧馬戲團》拉開精序幕，接著登場的Eye Catching Circus創造焦點，以當代馬戲作品《小丑八怪》，融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣，也為偶戲之夜增添幾許浪漫。

今天日本、韓國、美國、哥倫比亞等國際偶團，輪番演出，尤其日本Puppeteria偶劇團的「一人戲」，5分鐘的演出只限一人觀賞，小朋友透過小視窗，透視精彩劇碼，像走進萬筒般的繽紛世界，充滿視覺想像，獨具特色也深受小朋友喜愛；韓國春川市立偶劇團帶來大型偶劇及單人偶戲「麥可JACKET」更是趣味十足，笑聲滿場。

陳璧君說，今天晚上金掌獎頒獎典禮，除將揭曉日前結束的大、小、青年金掌獎獲獎者外，將由藝人許效舜、台灣小姐邱怡澍攜手主持，更有今年榮獲金曲獎台語歌后的李竺芯壓軸演唱，歡迎民眾把握假期最後一天到虎尾高鐵特定區享受最後的精彩。

除了動態偶戲演出，睽違5年的霹靂布袋戲再度回到虎尾的雲林布戲館展出=力機不可失。記者蔡維斌／攝影
不同國家的偶戲有不同的精彩，引人入勝，每場都觀眾爆滿。記者蔡維斌／攝影
日本的「一人戲」只演給一名觀眾獨享，新鮮有趣，成為小朋友最愛。記者蔡維斌／攝影
韓國春川市立偶劇團帶來大型偶劇及單人偶戲「麥可JACKET」趣味十足，笑聲滿場。記者蔡維斌／攝影
融合當代馬戲、傳統與創新的文化表演，許多父母帶著孩子一起感受文化跨界的魅力與樂趣。記者蔡維斌／攝影
日本的「一人戲」只演給一名觀眾獨享，新鮮有趣，成為小朋友最愛。記者蔡維斌／攝影
除了動態偶戲演出，睽違5年的霹靂布袋戲再度回到虎尾的雲林布戲館展出=力機不可失。記者蔡維斌／攝影
