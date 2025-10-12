原規畫虎尾高鐵特區！雲林縣立美術館 定案斗六市

雲林縣府3年前著手籌畫興建縣立美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設已落腳高鐵特定區，外界質疑縣政中心斗六市被邊緣化，縣長張麗善昨宣布，為平衡山海線發展，美術館將落腳斗六市，並以斗六大學路為主軸，打造藝文廊帶，今年底前將完成可行性評估。

縣府日前宣布縣級總圖書館預定地在虎尾高鐵特定區，因先前美術館已規畫在高鐵特定區，環保局大樓等重大建設都陸續在該區域興建，反倒斗六市是縣政中心，卻無新建重大建設，外界一度質疑斗六市被邊緣化。

張麗善說，斗六市是首善之都，人文薈萃，經過多方評估考量，虎尾已有總圖書館，為平衡山海線發展，「美術館確定放在斗六」，讓斗六有新的藝文風貌。

斗六市公所爭取美術館，計畫提供社口藝術水岸園區約6公頃土地，縣府文化觀光處長陳璧君表示，美術館所需土地空間約2至2.5公頃，除水岸園區外，雲林縣文化中心旁「機28」土地也是評估地點。

陳璧君表示，美術館落腳斗六何處需要整體評估，但無論是水岸園區或機28，皆位於大學路上，未來沿著大學路延伸到社口藝術水岸園區，有文化中心、表演廳、雲林科技大學、美術館等建設，將成為斗六藝文廊帶，猶如台北市的仁愛路。

張麗善先前率隊到法國、荷蘭等地取經，陳璧君表示，雲林第1座縣立美術館經費估約10億元，將打造新穎、現代的外觀，成為斗六新地標，也會結合數位科技，讓民眾有沉浸式體驗，不排除國際競標，打造台版「日本廣島下瀨美術館」。