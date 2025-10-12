聽新聞
0:00 / 0:00

防災也能休憩 台南仁德滯洪池設籃球場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南仁德滯洪池除防洪功能，近期也增設籃球場，提供民眾運動休閒。記者吳淑玲／攝影
台南仁德滯洪池除防洪功能，近期也增設籃球場，提供民眾運動休閒。記者吳淑玲／攝影

台南市透過建置滯洪池提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於中華醫事大學旁的仁德滯洪池，近期增設籃球場、夜間照明及友善廁所，開放提供民眾運動與休憩空間，成為融合防災與親水的多功能場域。

水利局表示，水利局轄管有26座滯洪池，總滯洪量約633萬噸；經發局、工務局、南科管理局及農業部蘭花園區等單位共設有60座滯洪池，滯洪量約1100萬噸，全市最大蘇厝滯洪池容量達140萬噸，面積約41.5公頃，形成緊密防洪網絡。

另也營造親水環境，仁德滯洪池在前瞻水環境計畫補助下打造「仁德之心」，沿岸栽植數百株花旗木及洋紅風鈴木，每年3、4月盛開形成粉色花廊，水利局增設親水平台、水淨場綠籬迷宮及環境教育設施，獲建築園冶獎公共景觀類獎項。

因遊憩散步、運動市民日益增加與議員建議下，最近再增設部分夜間照明及籃球場、利用貨櫃屋增建友善廁所，方便民眾使用，相關工程已完工，籃球場公告開放時間為上午7時至晚間9時，提醒注意使用規範及安全。

水利局指，為確保滯洪池在颱風豪雨期間發揮最大效益，颱風前會整合雨量與水情資訊，通知各單位先行預洩降作業，騰出蓄洪空間以降低災害風險。目前推動中的鹽水區岸內排水滯洪池，總經費2.5億元，滯洪量34萬噸，及七股區三股滯洪池，總經費6000萬元，滯洪量3萬噸，皆陸續發包施工。

台南仁德滯洪池增設籃球場。記者吳淑玲／攝影
台南仁德滯洪池增設籃球場。記者吳淑玲／攝影

台南 滯洪池 水利局 籃球 廁所

延伸閱讀

台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

議員批防災卸責 新北民政局：第一時間橫向協調

台中東湖公園滯洪池變「生態池」 水面還漂浮著垃圾

嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

相關新聞

科技業需求大 台南將添再生水廠

台南市打造半導體、AI與綠能產業聚落，高科技廠商再生水需求大，現有安平、永康、仁德及南科4座再生水廠每日供應8.1萬噸，...

防災也能休憩 台南仁德滯洪池設籃球場

台南市透過建置滯洪池提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於中華醫...

原規畫虎尾高鐵特區！雲林縣立美術館 定案斗六市

雲林縣府3年前著手籌畫興建縣立美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設已落腳高鐵特定區，外界質疑縣政中心斗六市...

「台南女兒日」重映王秀蓮紀錄片與建築展 致敬首位女性建築師

響應「十月國際女孩日」，台南市文化局推出「台南女兒日」系列文化活動，今天下午重映2013年完成的紀錄片「夢中故鄉：豐榮會...

東石海之夏煙火秀炸翻社群 網友酸打趴南投：這才是國慶焰火

嘉義東石海之夏海上煙火秀是每年重頭戲，今年受颱風影響延期至10月6日，吸引6.9萬人齊聚東石漁人碼頭看煙火，近日持續在社...

高科技搶著要！台南四大再生水廠日供8.1萬噸 幾乎全給台積電

台南市積極打造半導體、AI及綠能產業聚落，高科技產業用水需求暴增，再生水成為關鍵資源，議員關切再生水供應量能，水利局指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。