防災也能休憩 台南仁德滯洪池設籃球場
台南市透過建置滯洪池提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於中華醫事大學旁的仁德滯洪池，近期增設籃球場、夜間照明及友善廁所，開放提供民眾運動與休憩空間，成為融合防災與親水的多功能場域。
水利局表示，水利局轄管有26座滯洪池，總滯洪量約633萬噸；經發局、工務局、南科管理局及農業部蘭花園區等單位共設有60座滯洪池，滯洪量約1100萬噸，全市最大蘇厝滯洪池容量達140萬噸，面積約41.5公頃，形成緊密防洪網絡。
另也營造親水環境，仁德滯洪池在前瞻水環境計畫補助下打造「仁德之心」，沿岸栽植數百株花旗木及洋紅風鈴木，每年3、4月盛開形成粉色花廊，水利局增設親水平台、水淨場綠籬迷宮及環境教育設施，獲建築園冶獎公共景觀類獎項。
因遊憩散步、運動市民日益增加與議員建議下，最近再增設部分夜間照明及籃球場、利用貨櫃屋增建友善廁所，方便民眾使用，相關工程已完工，籃球場公告開放時間為上午7時至晚間9時，提醒注意使用規範及安全。
水利局指，為確保滯洪池在颱風豪雨期間發揮最大效益，颱風前會整合雨量與水情資訊，通知各單位先行預洩降作業，騰出蓄洪空間以降低災害風險。目前推動中的鹽水區岸內排水滯洪池，總經費2.5億元，滯洪量34萬噸，及七股區三股滯洪池，總經費6000萬元，滯洪量3萬噸，皆陸續發包施工。
