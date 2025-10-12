科技業需求大 台南將添再生水廠

台南市打造半導體、AI與綠能產業聚落，高科技廠商再生水需求大，現有安平、永康、仁德及南科4座再生水廠每日供應8.1萬噸，仍供不應求，國土署核定新市再生水廠，取得用地中，目標2031年供水。再生水費兩年收入逾10億元，議員建議成立專款基金做建廠及維運，水利局說由公務預算編列並無問題。

水利局長邱忠川指出，台南市推動再生水廠建設，強化水資源永續利用、確保工業用水穩定，南科園區再生水廠已於2023年全期完工，日供2萬噸；仁德再生水廠則與奇美實業合作，於今年4月上線供應0.8萬噸。

永康再生水廠總經費31.97億元，分3期推進，第1期已於2022年完工，每日供水0.8萬噸，第2期於2024年9月營運，明年底完成後可供2萬噸；安平再生水廠是南台灣規模最大，總預算41.91億元，2023年已啟用第1期，日供1萬噸，明年底全面完工後，日供水量將達6萬噸，成為南部產業穩定用水的重要支柱。

新市再生水廠是下一階段重點工程，位於國道8號與南135線間，總計畫經費107億元，國土署已核定第1期41億元，含新市水資源回收中心31億元與再生水廠10億元，預計2031年啟用，初期供水0.9萬噸，最終達1.8萬噸，該廠將整合新市、善化、安定地區汙水，補足南科及周邊產業需求。

議員蔡淑惠指出，安平與永康兩廠合計建設費逾70億元，主要供應台積電，再生水費兩年收入超過10億元，建議成立專款專用基金，用於後續建廠與維運。水利局回應，以公務預算編列沒問題，基金與預算方式效果相同，目前暫維持現行制度。

水利局表示，再生水需客製化符合高科技廠商製程需求，面對天氣變遷與水資源壓力，可穩定工業供水、強化投資環境，也可釋放更多自來水供民生使用，會持續擴大供應，成為支撐高科技產業的重要基礎設施。