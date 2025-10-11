「台南女兒日」重映王秀蓮紀錄片與建築展 致敬首位女性建築師

響應「十月國際女孩日」，台南市文化局推出「台南女兒日」系列文化活動，今天下午重映2013年完成的紀錄片「夢中故鄉：豐榮會．綠丘．南女中」，並同步舉辦「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」，以影像與建築展覽向台灣首位女性建築師致敬。

紀錄片由台南女中校友會授權製作，已故建築師王秀蓮生前參與策畫與募資，成功大學歷史系教授陳梅卿負責訪談，長榮大學資設院長吳宏祥執導。片中記錄戰前戰後台南第二高等女學校（今台南女中）校友的青春記憶與生命軌跡，重現那段動盪時代中女性的堅定與光亮。

文化局指出，展覽與放映活動除向王秀蓮的建築精神致敬，也呼應「尊重歷史、勇於承擔」的時代價值。王秀蓮曾說「我們尊重歷史的過程，在這中間，在我們的環境裡，盡全力完成我們的責任。」她對土地與時代的使命感，正是「台南女兒」精神的最佳象徵。

文化局期盼「台南女兒日」能成為年度文化品牌，讓更多人透過藝術、建築與影像，認識這群在歷史浪潮中堅定發光的女性。