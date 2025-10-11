「台南女兒日」重映王秀蓮紀錄片與建築展 致敬首位女性建築師
響應「十月國際女孩日」，台南市文化局推出「台南女兒日」系列文化活動，今天下午重映2013年完成的紀錄片「夢中故鄉：豐榮會．綠丘．南女中」，並同步舉辦「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」，以影像與建築展覽向台灣首位女性建築師致敬。
紀錄片由台南女中校友會授權製作，已故建築師王秀蓮生前參與策畫與募資，成功大學歷史系教授陳梅卿負責訪談，長榮大學資設院長吳宏祥執導。片中記錄戰前戰後台南第二高等女學校（今台南女中）校友的青春記憶與生命軌跡，重現那段動盪時代中女性的堅定與光亮。
文化局指出，展覽與放映活動除向王秀蓮的建築精神致敬，也呼應「尊重歷史、勇於承擔」的時代價值。王秀蓮曾說「我們尊重歷史的過程，在這中間，在我們的環境裡，盡全力完成我們的責任。」她對土地與時代的使命感，正是「台南女兒」精神的最佳象徵。
文化局期盼「台南女兒日」能成為年度文化品牌，讓更多人透過藝術、建築與影像，認識這群在歷史浪潮中堅定發光的女性。
「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」即日起至明年1月4日於文創PLUS台南創意中心（原台南愛國婦人會館）展出，開放時間為每周一至周日上午9時至下午5時，免費參觀。呈現台南女兒、台灣首位執業女性建築師王秀蓮的建築作品與人生軌跡，帶領觀眾走進她跨越時代、以堅毅與創意築夢的生命故事。更多活動訊息可至文創PLUS官網或臉書專頁查詢。
