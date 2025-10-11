聽新聞
東石海之夏煙火秀炸翻社群 網友酸打趴南投：這才是國慶焰火
嘉義東石海之夏海上煙火秀是每年重頭戲，今年受颱風影響延期至10月6日，吸引6.9萬人齊聚東石漁人碼頭看煙火，近日持續在社群平台Threads上引發熱議，許多對比今年南投國慶焰火秀，直呼「東石海之夏更厲害，打趴南投焰火，這才是國慶焰火吧！」
東石海之夏今年海上煙火秀施放超過1.8萬發煙火，時間長達12分鐘，最大火砲直徑16吋，搭配立柱煙火與聲光特效，還有天公作美空氣流通，呈現絕美視覺饗宴，東石舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台都湧入遊客看煙火，拍下絢爛奪目夜空。
許多網友在Threads發文「東石海之夏才是國慶焰火吧」、「不好意思，我正式宣布東石煙火打趴國慶焰火」、「以後東石改國慶焰火好了」，還有網友說「原來昨天大家跑錯地方，國慶焰火是在東石，證明了一件事，有心辦視覺真美好，沒心一陣煙燃燒一堆草。」
東石海之夏去年也有交通壅塞情形，縣府今年檢討後重新規畫，煙火秀提早至晚上7時，讓遊客有充足時間開車，或搭車前往高鐵站，也在嘉義縣警察局規交通管制下，部分開放路邊停車及引導車行方向，煙火秀結束離場車潮在1小時左右疏散，整體交通順暢。
