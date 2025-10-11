快訊

小禎超美合體佩甄頒獎！嗨唱王世堅迷因曲 突大動作澄清1謠言：與我無關

獨／歌王揭「窮到愛犬吐黃水」超悲慘 開唱被退票遭欠8百萬債務

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

東石海之夏煙火秀炸翻社群 網友酸打趴南投：這才是國慶焰火

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶焰火。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶焰火。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石海之夏海上煙火秀是每年重頭戲，今年受颱風影響延期至10月6日，吸引6.9萬人齊聚東石漁人碼頭看煙火，近日持續在社群平台Threads上引發熱議，許多對比今年南投國慶焰火秀，直呼「東石海之夏更厲害，打趴南投焰火，這才是國慶焰火吧！」

東石海之夏今年海上煙火秀施放超過1.8萬發煙火，時間長達12分鐘，最大火砲直徑16吋，搭配立柱煙火與聲光特效，還有天公作美空氣流通，呈現絕美視覺饗宴，東石舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台都湧入遊客看煙火，拍下絢爛奪目夜空。

許多網友在Threads發文「東石海之夏才是國慶焰火吧」、「不好意思，我正式宣布東石煙火打趴國慶焰火」、「以後東石改國慶焰火好了」，還有網友說「原來昨天大家跑錯地方，國慶焰火是在東石，證明了一件事，有心辦視覺真美好，沒心一陣煙燃燒一堆草。」

東石海之夏去年也有交通壅塞情形，縣府今年檢討後重新規畫，煙火秀提早至晚上7時，讓遊客有充足時間開車，或搭車前往高鐵站，也在嘉義縣警察局規交通管制下，部分開放路邊停車及引導車行方向，煙火秀結束離場車潮在1小時左右疏散，整體交通順暢。

嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶煙火。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶煙火。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶焰火。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶焰火。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶焰火。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣東石海之夏煙火秀吸引6.9萬人擠爆漁人碼頭，在社群上引發熱議，網友直呼打趴今年南投國慶焰火。記者黃于凡／翻攝

國慶焰火 東石 煙火秀 Threads

延伸閱讀

南投茶博會「馬拉桑野餐趣」 千人享悠閒午後

南投國慶焰火太吸睛！國3路肩違停、坐窗框拍照 恐挨罰1萬8

南投國慶濃煙瀰漫咳嗽連連 還有稻田燒起來...縣府說「安啦！」

南投國慶焰火意外 空拍機掉落砸傷男童腿無大礙

相關新聞

東石海之夏煙火秀炸翻社群 網友酸打趴南投：這才是國慶焰火

嘉義東石海之夏海上煙火秀是每年重頭戲，今年受颱風影響延期至10月6日，吸引6.9萬人齊聚東石漁人碼頭看煙火，近日持續在社...

高科技搶著要！台南四大再生水廠日供8.1萬噸 幾乎全給台積電

台南市積極打造半導體、AI及綠能產業聚落，高科技產業用水需求暴增，再生水成為關鍵資源，議員關切再生水供應量能，水利局指出...

「台南女兒日」重映王秀蓮紀錄片與建築展 致敬首位女性建築師

響應「十月國際女孩日」，台南市文化局推出「台南女兒日」系列文化活動，今天下午重映2013年完成的紀錄片「夢中故鄉：豐榮會...

雙十連假台南湧入逾52萬人次 巨型滑水道、西市場掀熱潮

台南市觀旅局統計，雙十連假截至今日上午累計超過52萬人次到訪台南，山上花園水道博物館6周年館慶，推出總長100公尺、高1...

台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

台南市透過建置滯蓄洪池有效提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於...

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

嘉義縣朴子市孕育出許多傳奇女性，包括第一屆中國小姐林靜宜，為響應「台灣女孩日」精神，社團法人嘉義縣共好生活協會10月18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。