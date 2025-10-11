快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

聽新聞
0:00 / 0:00

高科技搶著要！台南四大再生水廠日供8.1萬噸 幾乎全給台積電

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康再生水廠分三期興建，預計明年底全部完成後日可供再生水2萬噸。圖／水利局提供
永康再生水廠分三期興建，預計明年底全部完成後日可供再生水2萬噸。圖／水利局提供

台南市積極打造半導體、AI及綠能產業聚落，高科技產業用水需求暴增，再生水成為關鍵資源，議員關切再生水供應量能，水利局指出，目前安平、永康、仁德及南科4座再生水廠每日總供水量達8.1萬噸，主要供應台積電等廠，但仍供不應求。國土管理署已核定增設新市再生水廠，預計2031年可供水，屆時再生水總量可望再提升。

水利局長邱忠川指出，台南市推動再生水廠建設，目的是強化水資源永續利用、確保工業用水穩定，南科園區再生水廠已於2023年全期完工，日供2萬噸；仁德再生水廠則與奇美實業合作，預定2025年4月上線供應0.8萬噸。

永康再生水廠總經費31.97億元，分三期推進，第一期已於2022年完工，每日供水0.8萬噸，第二期將於2024年9月營運，最終2026年底完成後可供2萬噸；安平再生水廠是南台灣規模最大，總預算41.91億元，2023年已啟用第一期供1萬噸，2026年12月全面完工後，日供水量將達6萬噸，成為南部產業穩定用水的重要支柱。

新市再生水廠則是台南下一階段重點工程，位於國道8號與南135線間，總計畫經費107億元，國土署已核定第1期41億元，含新市水資源回收中心31億元與再生水廠10億元，預計2031年啟用，初期供水0.9萬噸，最終達1.8萬噸。該廠將整合新市、善化、安定地區汙水，補足南科及周邊產業需求。

議員蔡淑惠指出，安平與永康兩廠合計建設費逾70億元，主要供應台積電，再生水費兩年收入超過10億元，建議成立專款專用基金，用於後續建廠與維運。水利局回應，以公務預算編列並無問題，基金與預算方式效果相同，目前暫維持現行制度。

水利局表示，再生水需客製化符合高科技廠商製程需求，面對氣候變遷與水資源壓力，也是「城市小水庫」概念，可穩定工業供水、強化投資環境，也可釋放更多自來水供民生使用，持續擴大供應，成為支撐高科技產業的重要基礎設施。

台南安平再生水廠明年底全面完工後，日供水量將達6萬噸，南部規模最大。圖／水利局提供
台南安平再生水廠明年底全面完工後，日供水量將達6萬噸，南部規模最大。圖／水利局提供

永康再生水廠分三期興建，預計明年底全部完成後日可供再生水2萬噸。圖／水利局提供
永康再生水廠分三期興建，預計明年底全部完成後日可供再生水2萬噸。圖／水利局提供

水利局 南科 台南 台積電

延伸閱讀

台積電帶動發展 高市啟動楠梓都市計畫通盤檢討

台積電法說會16日登場 2奈米進展營收目標成5大焦點

台積電飆破1400元！她嘆月薪3萬買不起 過來人點真相

他定期定額買0050「還要買台積電？」 內行人曝實用建議

相關新聞

高科技搶著要！台南四大再生水廠日供8.1萬噸 幾乎全給台積電

台南市積極打造半導體、AI及綠能產業聚落，高科技產業用水需求暴增，再生水成為關鍵資源，議員關切再生水供應量能，水利局指出...

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

雲林縣曾被外界評為「文化沙漠」，縣內更無美術館，縣府2022年籌畫興建美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設...

雙十連假台南湧入逾52萬人次 巨型滑水道、西市場掀熱潮

台南市觀旅局統計，雙十連假截至今日上午累計超過52萬人次到訪台南，山上花園水道博物館6周年館慶，推出總長100公尺、高1...

台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

台南市透過建置滯蓄洪池有效提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於...

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

嘉義縣朴子市孕育出許多傳奇女性，包括第一屆中國小姐林靜宜，為響應「台灣女孩日」精神，社團法人嘉義縣共好生活協會10月18...

嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心

嘉義縣番路鄉是柿子重要產區，番路農會雙十連假在半天岩紫雲寺第三停車場舉辦柿子節，現場不僅有美食市集與柿子專區，還結合路跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。