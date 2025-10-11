快訊

雙十連假台南湧入逾52萬人次 巨型滑水道、西市場掀熱潮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
山上花園水道博物館6周年館慶，總長100公尺、高15公尺的超巨型滑水道，吸引大批人潮體驗。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局統計，雙十連假截至今日上午累計超過52萬人次到訪台南，山上花園水道博物館6周年館慶，推出總長100公尺、高15公尺的超巨型滑水道，吸引大批親子體驗，甫重新開幕的西市場成市區新觀光熱點，人潮不斷。

雙十連假台南好天氣，適合全家出遊賞景，觀旅局根據景點遊客人次統計資料，國華海安河樂、小西門、南紡及三井商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊、水交社、市立圖書館新總館周邊，連假至今天上午累計逾30萬人次到訪，牛肉湯、蝦捲、碗粿等台南味美食熱銷不斷。

有「全台最美古蹟市場」的台南西市場重新開幕後，人潮洶湧成為新觀光熱點，水交社晴空藝術節戰鼓隊、樂儀隊與吉祥物遊行隊伍一起迎接國家盛典。

山上花園水道博物館6周年館慶夏浪祭，推出總長100公尺、高度15公尺的超巨型滑水道驚艷登場，國慶連假人潮洶湧中，安平「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動人氣持續爆棚，安平老街與運河周邊、新化老街、鹽水老街及菁寮老街，累計逾6萬人次遊客走訪。

頑皮世界野生動物園萌獸大遊行親子嗨爆，關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、隆田文化資產教育園區、尖山埤渡假村、烏山頭水庫風景區、奇美博物館、台灣歷史博物館、左鎮化石園區、臺南美術館、善糖文化園區、十鼓文創園區及總爺藝文中心，累計逾5萬2千人次來參觀遊憩。

濱海地區如漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園等地則迎來賞景人潮，累計逾9萬8千人次來參觀遊憩，午後夕陽搭配微涼秋風，成為旅客拍照打卡的熱門景點。

觀光旅遊局表示，秋季限定十月活動接力登場一路熱到月底，龜丹溫泉體驗池有「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」體驗，葫蘆埤自然公園將舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」，現場有水上鋼鐵人雙人飛行秀及多項體驗活動，更多旅遊資訊可上「台南旅遊網」及「台南旅遊FB粉絲團」查詢。

最美古蹟台南西市場人潮不斷。圖／台南市觀旅局提供
台南 奇美博物館 老街

相關新聞

高科技搶著要！台南四大再生水廠日供8.1萬噸 幾乎全給台積電

台南市積極打造半導體、AI及綠能產業聚落，高科技產業用水需求暴增，再生水成為關鍵資源，議員關切再生水供應量能，水利局指出...

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

雲林縣曾被外界評為「文化沙漠」，縣內更無美術館，縣府2022年籌畫興建美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設...

雙十連假台南湧入逾52萬人次 巨型滑水道、西市場掀熱潮

台南市觀旅局統計，雙十連假截至今日上午累計超過52萬人次到訪台南，山上花園水道博物館6周年館慶，推出總長100公尺、高1...

台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

台南市透過建置滯蓄洪池有效提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於...

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

嘉義縣朴子市孕育出許多傳奇女性，包括第一屆中國小姐林靜宜，為響應「台灣女孩日」精神，社團法人嘉義縣共好生活協會10月18...

嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心

嘉義縣番路鄉是柿子重要產區，番路農會雙十連假在半天岩紫雲寺第三停車場舉辦柿子節，現場不僅有美食市集與柿子專區，還結合路跑...

