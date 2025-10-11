台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南仁德滯洪池增設籃球場，提供民眾運動休閒。記者吳淑玲／攝影
台南市透過建置滯蓄洪池有效提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於中華醫事大學旁的仁德滯洪池除防洪功能外，並增設籃球場、夜間照明及友善廁所，已經開放提供民眾運動與休憩空間，成為融合防災與親水的多功能場域。

水利局表示，水利局轄管有26座滯洪池，總滯洪量約633萬噸；另經發局、工務局、南科管理局及農業部蘭花園區等單位共設有60座滯洪池，滯洪量約1100萬噸，目前全市最大是蘇厝滯洪池容量達140萬噸，基地面積約41.5公頃，形成綿密的防洪網絡。

在強化防洪同時，也打造親水環境營造。仁德滯洪池於前瞻水環境計畫補助下進行「仁德之心」景觀工程，沿岸栽植數百株花旗木及洋紅風鈴木，每年3、4月盛開時形成粉色花廊，成為市民熱門打卡景點。水利局並增設親水平台、水淨場綠籬迷宮及環境教育設施，獲建築園冶獎公共景觀類獎項。

因遊憩散步及運動市民日益增加，加上議員建議，水利局增設部份夜間照明及籃球場一座，提供民眾運動更多選擇，並利用貨櫃屋增建友善廁所，方便民眾使用，相關工程近期已完工，公告開放時間為上午7點至晚上9點，提醒注意使用規範及安全。

水利局強調，為確保滯洪池在颱風豪雨期間發揮最大效益，颱風前將整合雨量與水情資訊，通知各單位預先進行預洩降作業，騰出蓄洪空間以降低災害風險。目前推動中的重點工程包括鹽水區岸內排水滯洪池，總經費2.5億元，滯洪量34萬噸及七股區三股滯洪池，總經費6000萬元，滯洪量3萬噸，皆已陸續發包施工。

台南仁德滯洪池設置友善廁所，方便民眾使用。記者吳淑玲／攝影
台南仁德滯洪池除防洪功能外，平日是民眾休閒好去處。記者吳淑玲／攝影
台南仁德滯洪池除防洪功能外，平日是民眾休閒好去處。記者吳淑玲／攝影
台南仁德滯洪池除防洪功能外，平日是民眾休閒好去處。記者吳淑玲／攝影
台南仁德滯洪池除防洪功能外，平日是民眾休閒好去處。記者吳淑玲／攝影
