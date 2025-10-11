快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下個于朦朧」 公司發聲回應

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供

嘉義朴子市孕育出許多傳奇女性，包括第一屆中國小姐林靜宜，為響應「台灣女孩日」精神，社團法人嘉義縣共好生活協會10月18日早上9時將在朴子清木屋舉辦「嘉有樸城好・足跡與指尖」活動，以走讀與美甲串起朴子女性百年故事，呈現在地女力的柔韌與創造力。

第一屆中國小姐林靜宜、推動婦女運動的黃吳彩雲、莊家三姊妹，以及「模範母親」許林望等人都出身朴子。活動規畫1.6公里走讀路線，從清木屋出發，探訪林靜宜故居、德壽醫院舊址、仁德藥局、配天宮、大進百貨、復源興布行及桂櫻髮型設計等10個「女力點」。

嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔表示，這些女性前輩值得被看見，以針線、藥匙、巧手創造價值，活動重頭戲將回到清木屋進行「指尖上的溫柔與力量」手作課程，讓女孩以走讀靈感彩繪指甲，希望參與者能從前人的足跡中找到勇氣，用創意述說這世代的女力故事。

策劃人黃崇哲指出，團隊花了很多時間進行田野調查，希望遊客不只是來朴子追劇、吃小吃，而是能夠來一趟真正能觸動人心的文化旅程，活動限30名，開放12至18歲女孩及對文史有興趣民眾報名，藉由走進歷史場域與創作對話，傳承朴子女性的力量。

嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供
嘉義縣共好生活協會10月18日推出女孩日特別企畫，走讀朴子傳奇女力故事，結合手作美甲體驗，即起開放30個名額報名。圖／嘉義縣共好生活協會提供

朴子 嘉義 子女

延伸閱讀

大專女力培訓累積6千人參與 楊玉欣分享生命思維

屏東縣枋寮鄉東海社區青銀走讀古厝歷史 演出生命故事

忘關瓦斯引氣爆險釀大禍 朴子小吃店業者遭嘉檢緩起訴處分

新北眷村文化節推「喵訪眷村」小旅行 走讀三區老記憶

相關新聞

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

雲林縣曾被外界評為「文化沙漠」，縣內更無美術館，縣府2022年籌畫興建美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設...

台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

台南市透過建置滯蓄洪池有效提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於...

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

嘉義縣朴子市孕育出許多傳奇女性，包括第一屆中國小姐林靜宜，為響應「台灣女孩日」精神，社團法人嘉義縣共好生活協會10月18...

嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心

嘉義縣番路鄉是柿子重要產區，番路農會雙十連假在半天岩紫雲寺第三停車場舉辦柿子節，現場不僅有美食市集與柿子專區，還結合路跑...

您心中的台南紀念日是哪一天？票選「台南城市紀念日」

台南市文資月活動以「如果城門是任意門，文資三百＋」為靈感，推出線上互動留言板，邀請市民以投票與留言，探索「城市紀念日」的...

獲選國際生態旅遊獎雙料首獎 阿里山再度躍上世界舞台

亞洲生態旅遊聯盟今年舉辦國際生態旅遊獎評選，阿里山國家森林遊樂區備受肯定，奪得旅遊目的地治理及社區冠軍等2項首獎，台灣生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。