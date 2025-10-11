嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

嘉義縣朴子市孕育出許多傳奇女性，包括第一屆中國小姐林靜宜，為響應「台灣女孩日」精神，社團法人嘉義縣共好生活協會10月18日早上9時將在朴子清木屋舉辦「嘉有樸城好・足跡與指尖」活動，以走讀與美甲串起朴子女性百年故事，呈現在地女力的柔韌與創造力。

第一屆中國小姐林靜宜、推動婦女運動的黃吳彩雲、莊家三姊妹，以及「模範母親」許林望等人都出身朴子。活動規畫1.6公里走讀路線，從清木屋出發，探訪林靜宜故居、德壽醫院舊址、仁德藥局、配天宮、大進百貨、復源興布行及桂櫻髮型設計等10個「女力點」。

嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔表示，這些女性前輩值得被看見，以針線、藥匙、巧手創造價值，活動重頭戲將回到清木屋進行「指尖上的溫柔與力量」手作課程，讓女孩以走讀靈感彩繪指甲，希望參與者能從前人的足跡中找到勇氣，用創意述說這世代的女力故事。