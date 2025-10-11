快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下個于朦朧」 公司發聲回應

雲林原住民族聯合豐年祭 各社團表演展現熱情奔放

中央社／ 雲林縣11日電

雲林原住民族聯合豐年祭活動今天舉行，今年特別邀請全國各都會區原住民社團組團拼場表演，整個活動充滿著原味，現場還邀請民眾一起跳舞，熱情奔放，洋溢歡樂氣氛。

2025年雲林縣原住民族聯合豐年祭活動今天在古坑鄉綠色隧道舉行，原住民族委員會副主委陳義信、雲林縣副縣長謝淑亞等人出席，並與原住民、民眾一起跳舞，現場熱鬧滾滾。

陳義信致詞表示，去年與雲林縣長張麗善在棒球場因比賽碰面，感謝縣長對原住民活動及棒球的支持。雲林縣有3400多名原住民，現場還有許多新住民參與，代表雲林縣原住民族聯合豐年祭活動，具有多元文化特色。

謝淑亞表示，原住民族聯合豐年祭不只是活動而已，還兼具文化的傳承，更是族群融合最有力的證明；雲林有3000多名原住民深耕打拚，讓雲林多彩多姿。

雲林縣政府表示，原住民族豐年祭活動，展現原住民敬天、祭祖以及慶豐收意涵。另一方面離鄉背井的原住民青年、遊子，從中瞭解祖先的生活方式，凝聚原住民族向心力，讓原住民傳統文化繼續傳承下去。

縣府表示，今年豐年祭活動，邀請全運會吉祥物「雲寶弟」及「雲寶妹」參與，並與民眾互動同樂；今天活動內容包括聯合豐年祭歌舞表演、傳統祭儀、趣味競賽，以及原鄉傳統美食展示等，現場活力四射，熱鬧非凡。

原住民族 雲林 豐年祭

延伸閱讀

草嶺潭堰塞湖潛在風險 第四河川分署持續監控

加強古坑草嶺潭堰塞湖防護 雲林縣府邀中央召開防災應變會議

雲林縣立滑輪溜冰場盛大啟用 縣長盃錦標賽熱血開滑迎接全運會

影／水利署引流引發引發恐慌！陳義信：不要擠、不要吵 所有人往二樓

相關新聞

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

雲林縣曾被外界評為「文化沙漠」，縣內更無美術館，縣府2022年籌畫興建美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設...

台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

台南市透過建置滯蓄洪池有效提升城市防洪能力，目前全市共有86座滯洪池，總蓄洪容量達1733萬噸，相當於14座虎頭埤，位於...

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

嘉義縣朴子市孕育出許多傳奇女性，包括第一屆中國小姐林靜宜，為響應「台灣女孩日」精神，社團法人嘉義縣共好生活協會10月18...

嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心

嘉義縣番路鄉是柿子重要產區，番路農會雙十連假在半天岩紫雲寺第三停車場舉辦柿子節，現場不僅有美食市集與柿子專區，還結合路跑...

您心中的台南紀念日是哪一天？票選「台南城市紀念日」

台南市文資月活動以「如果城門是任意門，文資三百＋」為靈感，推出線上互動留言板，邀請市民以投票與留言，探索「城市紀念日」的...

獲選國際生態旅遊獎雙料首獎 阿里山再度躍上世界舞台

亞洲生態旅遊聯盟今年舉辦國際生態旅遊獎評選，阿里山國家森林遊樂區備受肯定，奪得旅遊目的地治理及社區冠軍等2項首獎，台灣生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。