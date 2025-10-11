雲林原住民族聯合豐年祭 各社團表演展現熱情奔放

雲林縣原住民族聯合豐年祭活動今天舉行，今年特別邀請全國各都會區原住民社團組團拼場表演，整個活動充滿著原味，現場還邀請民眾一起跳舞，熱情奔放，洋溢歡樂氣氛。

2025年雲林縣原住民族聯合豐年祭活動今天在古坑鄉綠色隧道舉行，原住民族委員會副主委陳義信、雲林縣副縣長謝淑亞等人出席，並與原住民、民眾一起跳舞，現場熱鬧滾滾。

陳義信致詞表示，去年與雲林縣長張麗善在棒球場因比賽碰面，感謝縣長對原住民活動及棒球的支持。雲林縣有3400多名原住民，現場還有許多新住民參與，代表雲林縣原住民族聯合豐年祭活動，具有多元文化特色。

謝淑亞表示，原住民族聯合豐年祭不只是活動而已，還兼具文化的傳承，更是族群融合最有力的證明；雲林有3000多名原住民深耕打拚，讓雲林多彩多姿。

雲林縣政府表示，原住民族豐年祭活動，展現原住民敬天、祭祖以及慶豐收意涵。另一方面離鄉背井的原住民青年、遊子，從中瞭解祖先的生活方式，凝聚原住民族向心力，讓原住民傳統文化繼續傳承下去。

縣府表示，今年豐年祭活動，邀請全運會吉祥物「雲寶弟」及「雲寶妹」參與，並與民眾互動同樂；今天活動內容包括聯合豐年祭歌舞表演、傳統祭儀、趣味競賽，以及原鄉傳統美食展示等，現場活力四射，熱鬧非凡。