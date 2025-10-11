新豐高中1984年畢業老同學41年未見 30多師生今天再相聚
台南市新豐高中畢業41年的30多名同學，今天舉辦畢業41年同學會，當年的國文老師林慶隆、家政老師王招玉出席。許多同學年屆60久未謀面、老師也都退休多年，當中半數畢業至今未曾見面、師生話當年感慨時光流逝。
民國73年新豐高中共有5班畢業生。其中3年3班畢業的任蕙芬、林坤正今年先在Line社群成立「豐中花甲同學會」，9月初發起舉辦有聯絡的同學一起找尋失聯的同學，到現在一共找到39名1到4班同學，可惜部分同窗、師長早已過世或音訊全無。
今天31名老同學從各地趕來齊聚，從事攝影工作多年的孫序倫，還特別將母校校徽與小雨老涼亭印在馬克杯上分送給同學老師留念。期待大家10年後還能回母校再相聚。
新豐高中20多年前大興土木，老校舍幾乎全部拆除重建，目前只剩下藝術館還有一旁的舊學生宿舍、原行政大樓前的涼亭與兩側大王椰子樹等少數景觀依舊。
部分同學當年台南後甲國中畢業就讀新豐高中，後甲國中求學時的老校長郭若愚，在他們就讀新豐高中時又升任新豐高中校長。有同學說，郭校長去年就已100歲了卻還是耳聰目明、健步如飛，「模樣和當年在台上演講的校長一模一樣」，同學們聽到無不嘖嘖稱奇。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言