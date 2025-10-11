台南市新豐高中畢業41年的30多名同學，今天舉辦畢業41年同學會，當年的國文老師林慶隆、家政老師王招玉出席。許多同學年屆60久未謀面、老師也都退休多年，當中半數畢業至今未曾見面、師生話當年感慨時光流逝。

民國73年新豐高中共有5班畢業生。其中3年3班畢業的任蕙芬、林坤正今年先在Line社群成立「豐中花甲同學會」，9月初發起舉辦有聯絡的同學一起找尋失聯的同學，到現在一共找到39名1到4班同學，可惜部分同窗、師長早已過世或音訊全無。

今天31名老同學從各地趕來齊聚，從事攝影工作多年的孫序倫，還特別將母校校徽與小雨老涼亭印在馬克杯上分送給同學老師留念。期待大家10年後還能回母校再相聚。

新豐高中20多年前大興土木，老校舍幾乎全部拆除重建，目前只剩下藝術館還有一旁的舊學生宿舍、原行政大樓前的涼亭與兩側大王椰子樹等少數景觀依舊。

部分同學當年台南後甲國中畢業就讀新豐高中，後甲國中求學時的老校長郭若愚，在他們就讀新豐高中時又升任新豐高中校長。有同學說，郭校長去年就已100歲了卻還是耳聰目明、健步如飛，「模樣和當年在台上演講的校長一模一樣」，同學們聽到無不嘖嘖稱奇。 新豐高中3年3班畢業的任蕙芬（右一）發起舉辦同學會，30多師生今天再相聚，孫序倫（右二）還特別將母校校徽與小雨老涼亭印在馬克杯上分送給同學老師留念。。記者周宗禎／攝影 新豐高中1984年畢業老同學41年未見，30多師生今天再相聚。記者周宗禎／攝影 新豐高中1984年畢業老同學41年未見，30多師生今天再相聚。記者周宗禎／攝影 新豐高中3年3班畢業的任蕙芬（右一）發起舉辦同學會，30多師生今天再相聚，孫序倫（右二）還特別將母校校徽與小雨老涼亭印在馬克杯上分送給同學老師留念。。記者周宗禎／攝影

