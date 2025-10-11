嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心
嘉義縣番路鄉是柿子重要產區，番路農會雙十連假在半天岩紫雲寺第三停車場舉辦柿子節，現場不僅有美食市集與柿子專區，還結合路跑活動，吸引上百人參加。縣長翁章梁今到場關心產銷狀況，番路鄉未來將增設柿子加工廠與展售中心，邀大家一起到番路吃柿子。
番路鄉柿子節盛大登場，縣長翁章梁、番路鄉長蕭博勝等人和果農一起拿著柿子合照，邀請民眾趁著假期，來番路鄉走走，品嚐當地的美味柿子產品，柿子經過加工後，除了便於保存，更是送禮的理想選擇，盼大家支持在地農產，為農業發展貢獻力量。
翁章梁表示，柿子是營養豐富的水果，也能加工成多樣化的產品，得天獨厚的氣候與地理條件使番路鄉的柿子品種豐富，風味獨具特色。正值秋季，也是柿子的豐收時節，鼓勵民眾把握這段美好時光，品嚐並購買番路鄉的優質柿子，感受當地的鮮美風味。
翁章梁透露，番路鄉農會今年與嘉義大學合作推出柿葉原萃沐浴產品，為柿葉找到價值，讓農產發揮更大效益，番路鄉未來將增設柿子加工廠與展售中心，相信在番路鄉公所與番路鄉農會的全力投入，可以推出更多元、創新的柿子產品，為地方產業注入新活力。
