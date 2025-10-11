您心中的台南紀念日是哪一天？票選「台南城市紀念日」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南府城門。圖／台南市文化局提供
台南市文資月活動以「如果城門是任意門，文資三百＋」為靈感，推出線上互動留言板，邀請市民以投票與留言，探索「城市紀念日」的想像與意義。活動主題為「TOUCH 任意門，想像未來無限＋」，透過趣味互動，讓市民重新思考台南文化資產與城市歷史的連結。

文化局表示，本次留言板首題聚焦「您心中的台南紀念日是哪一天？」帶領市民穿越歷史任意門：從1624年荷蘭人建熱蘭遮城、1662年鄭成功驅逐荷蘭、1725年府城城門與城垣啟建，到1920年台南市誕生、1946年成為省轄市，以及2010年縣市合併升格直轄市。每一個日子就像一扇門，承載獨特歷史敘事與文化記憶，市民可投票並分享理由，一同找出最能代表台南、最值得紀念的一天。

活動同時設計多項趣味問題，如「文資小隊要找哪位神隊友？」「三百年後的時光膠囊要放什麼？」「哪座當代建築最值得成為未來古蹟？」鼓勵市民透過想像與對話參與，從日常生活出發，重新理解文化資產的重要性。

文化局長黃雅玲表示，文化資產不僅屬於歷史，也深植於日常生活。藉由今年文資月系列活動，特別將城市紀念日作為討論焦點，期望蒐集各種觀點，作為未來保存與推廣的參考。參與投票與留言的朋友，還有機會抽中豐富文創好禮。活動詳情及留言板請見台南文資月線上留言板。

台南市文資月推出線上互動留言板活動，「TOUCH 任意門，想像未來無限＋」，邀請市民以投票與留言。圖／台南市文化局提供
巷仔貓。圖／台南市文化局提供
新市立總圖。圖／台南市文化局提供
台南美術館二館。圖／台南市文化局提供
台南 文化資產 投票

