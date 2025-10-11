逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

雲林縣曾被外界評為「文化沙漠」，縣內更無美術館，縣府2022年籌畫興建美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設已落腳高鐵特定區，一度引起外界質疑縣政中心斗六市被邊緣化，縣長張麗善表示，為平衡山海線發展，美術館將落腳斗六市，並以斗六大學路為主軸，打造藝文廊帶，今年底前將完成可行性評估。

雲林縣府日前宣布縣級總圖書預定地在虎尾高鐵特定區，消息一出，立即在網路社群引起討論，因先前美術館已規畫在高鐵特定區，環保局大樓等重大建設都陸續在該區域興建，反倒斗六市是縣政中心，卻無新建重大建設，質疑斗六市被邊緣化。

張麗善表示，全縣20鄉鎮都有同步發展的規畫，斗六市是雲林縣行政中心，不僅有棒球場、體育館，也正在籌畫電動車發展園區，斗六市雲林溪沿線也持續打造景點，並計畫斥資24億在台大雲林斗六分院旁打造健康促進園區，建設斗六腳步不曾慢下。

張麗善說，斗六市是首善之都，人文薈萃，經過多方評估考量，虎尾已有總圖書館，為平衡山海線發展，「美術館確定放在斗六」，將讓斗六有新的藝文風貌，目前正在進行地點評估，預計年底前完成可行性評估。

斗六市公所爭取美術館，計畫提供社口藝術水岸園區土地，縣府文化觀光處長陳璧君表示，美術館所需土地空間約2至2.5公頃，除水岸園區外，雲林縣文化中心旁機關用地「機28」土地也是評估地點。

陳璧君表示，美術館落腳斗六何處需要整體評估，但無論是水岸園區或機28，皆位於大學路上，未來沿著大學路上延伸到社口藝術水岸園區，有文化中心、表演廳、雲林科技大學、美術館等建設，將成為斗六藝文廊帶，猶如台北市的仁愛路，