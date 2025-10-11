快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

聽新聞
0:00 / 0:00

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣首座美術館將落腳斗六，目前正在評估地點，社口藝術水岸園區、雲林縣文化中心旁機28土地都在評估中，圖為斗六市社口旅客服務中心，正進行擴建工程。圖／本報資料照
雲林縣首座美術館將落腳斗六，目前正在評估地點，社口藝術水岸園區、雲林縣文化中心旁機28土地都在評估中，圖為斗六市社口旅客服務中心，正進行擴建工程。圖／本報資料照

雲林縣曾被外界評為「文化沙漠」，縣內更無美術館，縣府2022年籌畫興建美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設已落腳高鐵特定區，一度引起外界質疑縣政中心斗六市被邊緣化，縣長張麗善表示，為平衡山海線發展，美術館將落腳斗六市，並以斗六大學路為主軸，打造藝文廊帶，今年底前將完成可行性評估。

雲林縣府日前宣布縣級總圖書預定地在虎尾高鐵特定區，消息一出，立即在網路社群引起討論，因先前美術館已規畫在高鐵特定區，環保局大樓等重大建設都陸續在該區域興建，反倒斗六市是縣政中心，卻無新建重大建設，質疑斗六市被邊緣化。

張麗善表示，全縣20鄉鎮都有同步發展的規畫，斗六市是雲林縣行政中心，不僅有棒球場、體育館，也正在籌畫電動車發展園區，斗六市雲林溪沿線也持續打造景點，並計畫斥資24億在台大雲林斗六分院旁打造健康促進園區，建設斗六腳步不曾慢下。

張麗善說，斗六市是首善之都，人文薈萃，經過多方評估考量，虎尾已有總圖書館，為平衡山海線發展，「美術館確定放在斗六」，將讓斗六有新的藝文風貌，目前正在進行地點評估，預計年底前完成可行性評估。

斗六市公所爭取美術館，計畫提供社口藝術水岸園區土地，縣府文化觀光處長陳璧君表示，美術館所需土地空間約2至2.5公頃，除水岸園區外，雲林縣文化中心旁機關用地「機28」土地也是評估地點。

陳璧君表示，美術館落腳斗六何處需要整體評估，但無論是水岸園區或機28，皆位於大學路上，未來沿著大學路上延伸到社口藝術水岸園區，有文化中心、表演廳、雲林科技大學、美術館等建設，將成為斗六藝文廊帶，猶如台北市的仁愛路，

為籌設美術館，張麗善先前曾率隊到法國、荷蘭等地取經，陳璧君表示，雲林第一座美術館粗估經費約10億元，將打造新穎、現代的外觀，成為斗六新地標，內部包含文物典藏空間、美術圖書館、多功能講堂，也會結合數位科技，讓民眾有沈浸式體驗，不排除國際競標，打造台版「日本廣島下瀨美術館」。

雲林縣首座美術館將落腳斗六，目前正在評估地點，社口藝術水岸園區、雲林縣文化中心旁機28土地都在評估中，圖為文化中心旁G28土地。記者陳雅玲／攝影
雲林縣首座美術館將落腳斗六，目前正在評估地點，社口藝術水岸園區、雲林縣文化中心旁機28土地都在評估中，圖為文化中心旁G28土地。記者陳雅玲／攝影

斗六 美術館 雲林

延伸閱讀

影／虎尾建國眷村打造老派浪漫 「解憂所」為人生解惑

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

雲林西螺農會碾米廠憂「不更新會被淘汰」砸錢升級自動化產線

相關新聞

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

雲林縣曾被外界評為「文化沙漠」，縣內更無美術館，縣府2022年籌畫興建美術館，原規畫在虎尾高鐵特定區，因近年多項重大建設...

嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心

嘉義縣番路鄉是柿子重要產區，番路農會雙十連假在半天岩紫雲寺第三停車場舉辦柿子節，現場不僅有美食市集與柿子專區，還結合路跑...

您心中的台南紀念日是哪一天？票選「台南城市紀念日」

台南市文資月活動以「如果城門是任意門，文資三百＋」為靈感，推出線上互動留言板，邀請市民以投票與留言，探索「城市紀念日」的...

獲選國際生態旅遊獎雙料首獎 阿里山再度躍上世界舞台

亞洲生態旅遊聯盟今年舉辦國際生態旅遊獎評選，阿里山國家森林遊樂區備受肯定，奪得旅遊目的地治理及社區冠軍等2項首獎，台灣生...

影／虎尾建國眷村打造老派浪漫 「解憂所」為人生解惑

雲林縣府雙十連假在虎尾建國眷村舉辦為期兩天的「老派浪漫活動」，40多家復古選物品牌齊聚建國一村，打造復古氛圍，甚至有解憂...

台南不合理道路工程 警方提報近千件

台南市車禍死亡人數居高不下，議員指1至8月，警方提報全市不合理道路工程高達近千件，議員指改善速度緩慢，特別是標線及標誌模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。