獲選國際生態旅遊獎雙料首獎 阿里山再度躍上世界舞台

亞洲生態旅遊聯盟今年舉辦國際生態旅遊獎評選，阿里山國家森林遊樂區備受肯定，奪得旅遊目的地治理及社區冠軍等2項首獎，台灣生態旅遊協會理事陳永松昨到印度領獎。繼紐約時報評選為「全球最值得去的52個地方」，阿里山再度躍上國際，讓世界看見台灣。

國際生態旅遊獎以「生態永續」為核心，評選自然保育、氣候行動、社區效益等十項指標，阿里山以原始森林、茶園雲海與鄒族文化聞名，多年來推動生態保育，從多國名勝脫穎而出，甚至超越越南吉仙國家公園等強敵，展現山林生態與在地文化兼容並進成果。

林業署嘉義分署說，阿里山國家森林遊樂區以永續發展為主軸，規畫低碳旅遊、步道生態與在地文化保存，修復阿里山貴賓館等歷史建築，曾榮獲行政院公共工程金質獎，並與鄒族部落合作推展生態導覽，讓遊客在觀賞日出與雲海之餘，也能認識鄒族文化故事。

林業署嘉義分署表示，生態導覽方面持續培養在地解說員與生態旅遊人才，輔導成立阿里山生態旅遊協會，串聯茶農、民宿業者與文化耆老，讓阿里山的故事由當地人親口說出，深化文化傳承與地方認同，共同推動環境教育，也實現「由社區出發、回饋社區」共好願景。