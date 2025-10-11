影／虎尾建國眷村打造老派浪漫 「解憂所」為人生解惑

雲林縣府雙十連假在虎尾建國眷村舉辦為期兩天的「老派浪漫活動」，40多家復古選物品牌齊聚建國一村，打造復古氛圍，甚至有解憂所為民眾解惑，今下午將有復古車聚遊行，讓喜愛復古車的民眾，可以大飽眼福。

虎尾建國眷村昨今兩天舉辦老派浪漫活動，邀請多個吃食、餐車、復古與文創品牌進駐，昨下午延續往年眷村歌舞廳好評，與Swing Formosa團隊合作，結合爵士音樂、復古時尚與在地文化，穿著復古碎花服裝在眷村大跳搖擺舞，昨吸引許多遊客參加。

縣府文觀處長陳璧君指出，虎尾建國眷村在今年「築蹟眷影— 2025雲林全國古蹟日流動藝術饗宴」中，延續「讓文化走進生活」的概念，透過表演藝術、市集、餐桌體驗等跨領域形式，活化空間記憶，也榮獲雲林縣「第一屆全國百大文化基地」殊榮，是雲林觀光亮點之星。

陳璧君表示，老派浪漫活動期間同步辦理一系列活動及課程，如解析人生困惑的老派解憂所，募集人生中的煩惱片段，讓人生長者以智慧解惑，吸引許多大小朋友，寫出人生的苦與懊。