台南道路施工 沒閃光警示要罰

台南縣市合併後，原縣區鄉鎮地區，有些路段路燈稀少，議員指道路施工夜間安全設施不足，有的施工單位甚至僅以「紙板」充當警示標誌，導致事故頻傳，要求需設置帶箭頭的閃光警示；市府說已列入道路工程的招標必備項目，若未設置就依法開罰。

市議員蔡育輝指，先前後壁區道路拓寬工程，因夜間照明不足釀車禍，提案要求市府在夜間道路施工時加強照明與警示標誌設置，確保用路人安全；多數承包商雖依規設置交通錐與警示牌，但標示數量與亮度常不足。

蔡育輝說，尤其原縣區在偏遠地區夜間光線微弱，路燈設置又不像市區密集，道路施工若無明顯警示，易使駕駛誤闖施工區，衝入未鋪平路面或坑洞，造成死傷。

工務局長陳世仁說，已要求將閃光警示等警示設備納入工程招標要件，會督促施工單位確實設置，若查有不符規定，將依法開罰。因施工須占用或阻斷大眾通行道路，未依規定於施工路段或相關岔路口前後設置適當之交通管制及防護設施，以維護交通安全者，罰6000元。

工務局強調，市府各項道路工程均依交通維持計畫設置夜間照明，並視現場情況要求廠商補足相關設備，持續提升夜間施工安全。