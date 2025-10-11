快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南道路施工 沒閃光警示要罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員指有包商僅以紙板充當警示標誌，要求全面強制使用閃光警示。圖／市議員蔡育輝提供
台南市議員指有包商僅以紙板充當警示標誌，要求全面強制使用閃光警示。圖／市議員蔡育輝提供

台南縣市合併後，原縣區鄉鎮地區，有些路段路燈稀少，議員指道路施工夜間安全設施不足，有的施工單位甚至僅以「紙板」充當警示標誌，導致事故頻傳，要求需設置帶箭頭的閃光警示；市府說已列入道路工程的招標必備項目，若未設置就依法開罰。

市議員蔡育輝指，先前後壁區道路拓寬工程，因夜間照明不足釀車禍，提案要求市府在夜間道路施工時加強照明與警示標誌設置，確保用路人安全；多數承包商雖依規設置交通錐與警示牌，但標示數量與亮度常不足。

蔡育輝說，尤其原縣區在偏遠地區夜間光線微弱，路燈設置又不像市區密集，道路施工若無明顯警示，易使駕駛誤闖施工區，衝入未鋪平路面或坑洞，造成死傷。

工務局長陳世仁說，已要求將閃光警示等警示設備納入工程招標要件，會督促施工單位確實設置，若查有不符規定，將依法開罰。因施工須占用或阻斷大眾通行道路，未依規定於施工路段或相關岔路口前後設置適當之交通管制及防護設施，以維護交通安全者，罰6000元。

工務局強調，市府各項道路工程均依交通維持計畫設置夜間照明，並視現場情況要求廠商補足相關設備，持續提升夜間施工安全。

台南 議員 交通管制

延伸閱讀

用「紙板」警示？ 南市強制道路施工設爆閃警示燈 違者開罰

疑挖到山佳遺址文物！頭份市區至竹南科捷徑道路工程暫喊卡

今開議日剛好是黃偉哲生日 藍營議員準備蛋糕慶生「和樂融融」

影／羅智強到台南拉票抨擊民進黨消費花蓮、卓榮泰傲慢

相關新聞

台南不合理道路工程 警方提報近千件

台南市車禍死亡人數居高不下，議員指1至8月，警方提報全市不合理道路工程高達近千件，議員指改善速度緩慢，特別是標線及標誌模...

台南道路施工 沒閃光警示要罰

台南縣市合併後，原縣區鄉鎮地區，有些路段路燈稀少，議員指道路施工夜間安全設施不足，有的施工單位甚至僅以「紙板」充當警示標...

嘉義親子旅遊新熱點 民眾試戴口罩紛打卡…業者推創新服務

台灣醫療口罩製造商「郡昱JunYu」工廠直營體驗門市今天在嘉義正式開幕，吸引大批民眾攜家帶眷前來體驗，民眾對於能夠親自試...

台南某幼兒園4童遭不當對待 2女教師被開罰、記申誡

台南市某校附設幼兒園4名幼童疑遭不當對待，台南市政府教育局調查屬實，日前已對2名女教師開罰及各記申誡處分

台南新增1例境外移入登革熱 40多歲女越南探親返國發病

台南市新增1例境外移入登革熱病例，麻豆區寮廍里40多歲本國籍女性，上月前往越南探親，25日出現發燒及嘔吐症狀，自行服藥後...

黃偉哲攜手太太北上快閃 趕場推銷米其林美食、台南農特產

國慶連假期間，台南市長黃偉哲馬不停蹄北上推廣台南農特產與美食，今天接連現身新北與台中兩地大遠百活動，帶領市府團隊及在地商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。