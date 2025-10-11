台南不合理道路工程 警方提報近千件

台南市車禍死亡人數居高不下，議員指1至8月，警方提報全市不合理道路工程高達近千件，議員指改善速度緩慢，特別是標線及標誌模糊，對駕駛安全構成潛在威脅，交通單位卻很輕忽；交通局說並非不合理工程，大部分是標誌模糊或號誌不明等，會針對急迫的需求先改善。

議員林燕祝質詢，針對警局與交通局道路交通工程疏失，表達強烈不滿。她指出，1至8月，警局提報不合理道路工程近千件，卻未見有效改善，特別是標線及標誌模糊，對駕駛安全構成潛在威脅，導致重大死亡車禍居高不下。

她舉例，永康區今年已有81件事故，含9件死亡事故，但僅3件改善工程且尚未執行，「難道要等再撞人嗎？」批評交通局對標線問題回應過於簡化，認為只是偶爾模糊，但實際上，標線不清楚會讓駕駛人誤判，增加事故風險。一些路口設施不足或設置不完善，也易導致車禍，7月永康區勝利里發生1起死亡事故，原因之一是路邊民眾自行擴建牆壁。

林燕祝說，善化區車禍頻繁與科學園區用路人密集有關，呼籲針對區域特性改善道路；第五警分局提報198件工程，但有分局只提報2件，質疑提報標準不一，交通事故發生雖與用路人習慣有關，但標線模糊、紅綠燈不清楚及工程設計合理性等看似小問題，須積極改善。

交通局表示，這並非不合理工程，而是早期要求各地警方回報檢討交通號誌及標誌問題，大部分都是標誌模糊或號誌設定不當等情形，目前已改為「道路交通工程設施改善建議」，由交通大隊每半年匯整1次，在道安會報列管改善。

由於各警分局收集資料及內容差異很大，交通局已逐步盤點，針對較急迫問題優先處理，如偏鄉地區號誌損壞，未能及時發現，一旦警方通報，會立即改善；有些單行道指示牌缺失會馬上補正，涉及路口安全問題，也會立即改善。