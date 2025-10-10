嘉義親子旅遊新熱點 民眾試戴口罩紛打卡…業者推創新服務

台灣醫療口罩製造商「郡昱JunYu」工廠直營體驗門市今天在嘉義正式開幕，吸引大批民眾攜家帶眷前來體驗，民眾對於能夠親自試戴、挑選適合口罩的創新服務模式反應熱烈，紛紛在夢幻打卡牆前拍照打卡、玩互動遊戲，讓體驗門市成為嘉義親子旅遊新熱點。

這家業者在現場陳列超過200種花色款式，從嫩嬰、兒童、青少年、成人到長者各種版型一應俱全，還有人氣妝容友善、透氣舒適、立體、寬耳帶、高端質感等系列，強調每一種口罩都可以試戴，滿意才購買，現場民眾表示，第一次看到這麼完整的口罩展示空間，可以實際試戴找到適合的尺寸，而且花色選擇很多，不但方便搭配服裝，還能感受臉部舒適度，大家都直呼這樣的銷售模式真的很貼心。