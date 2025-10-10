聽新聞
台南新增1例境外移入登革熱 40多歲女越南探親返國發病
台南市新增1例境外移入登革熱病例，麻豆區寮廍里40多歲本國籍女性，上月前往越南探親，25日出現發燒及嘔吐症狀，自行服藥後緩解，10月9日搭乘飛機自高雄小港機場入境後，因身體仍有不適前往佳里奇美醫院就醫，10月10日經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外移入第13例確定病例。
台南市登革熱防治中心立即通知並動員衛生單位及區公所針對個案居住地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規畫化學防治作業。
登防中心表示，根據疾病管制署資料統計，截至今日國內登革熱本土病例累計21例，境外移入病例累計196例，其境外感染國家來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主，登革熱防疫不可不慎。
登革熱防治中心提醒，當前國際間登革熱疫情嚴峻且正值登革熱病媒蚊孳生高原期，返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利及早診斷與治療。
