黃偉哲攜手太太北上快閃 趕場推銷米其林美食、台南農特產

國慶連假期間，台南市長黃偉哲馬不停蹄北上推廣台南農特產與美食，今天接連現身新北與台中兩地大遠百活動，帶領市府團隊及在地商家，向民眾展現府城獨有的秋季風味與國際級美食魅力。

黃偉哲上午率團前往板橋Mega City大遠百，舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」3日快閃展售活動。他表示，正值雙十國慶及秋收時節，台南各類優質農特產品陸續上市，包括哈密瓜、文旦、果乾等皆深受民眾喜愛，台南與大遠百合作多年，每次展售都創下佳績，感謝北部消費者長期支持，也邀請大家南下旅遊，體驗道地的台南風味。

活動現場示範DIY飲品「蜂蜜柚香茶」，由黃偉哲與太太劉育菁共同調製，以台南新鮮紅文旦搭配麻豆農會蜂蜜柚子茶醬，酸甜清香的滋味大獲好評。農業局表示，除紅文旦外，接下來還有西施柚、大白柚等柚類果品接力登場，展現台南農產的多樣與高品質。

黃偉哲接著趕赴台中大遠百，出席「2025府城漫食 必比登名店X台南農漁物產展」開幕活動，持續推廣府城美食與文創特色。他指出，台南近日獲英國《TIME OUT》雜誌評為「亞洲十大街頭美食城市」，是全台唯一入選城市，顯示台南美食在國際上已具高度能見度。

觀光旅遊局長林國華表示，本次主題展邀集5間米其林必比登入選餐廳，包括筑馨居、東香台菜海味料理、阿村牛肉湯、鮮蒸蝦仁肉圓、博仁堂中藥舖，並有百年名店度小月共襄盛舉；同時展出多樣農漁特產、伴手禮與「台南限定柑仔店」文創商品，讓消費者一次品味台南在地風情。

現場還展出台南吉祥物「巷仔Niau」大型立體氣球與茄芷袋滿額贈活動，並提供古蹟、水道博物館及化石園區免費入場券等多項優惠。