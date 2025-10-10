花蓮堰塞湖釀嚴重災情…議員憂水庫「溢流」安全 台南水利局說明

花蓮堰塞湖潰堤釀成嚴重災情，台南市境內水庫多，有議員指民眾擔心會否因溢流而危及下游安全，南市水利局表示，水庫土石壩的設計及施工管制嚴格，設計上會設置「溢洪道」，在水位上升至一定高度時，可自動或人工開啟排放多餘水量，以避免水位過高危及壩體安全，水庫洩洪屬正常排洪作業，民眾無需過度擔心。

水利局指出，境內水庫均由中央管理，水庫興建其土石壩在施工過程中皆經嚴格的品質管制與安全檢驗，確保結構穩固與運作安全，此外，水庫管理單位均依照「水庫建造物安全評估辦法」規定，定期執行水庫安全評估及安全檢查，監測機制相當嚴謹，確保水庫營運安全。

水利局表示，然而堰塞湖是因地震或大規模崩塌阻斷河道所形成，與人工興建的水庫不同，並未設置溢洪道等安全排洪設施。當降雨使水位上升至堰頂產生溢流時，水流會對堰體產生淘刷作用，若堰體結構鬆散，恐導致潰決，進而危及下游地區安全。