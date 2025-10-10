快訊

影／高空炫技 嘉市消防員登高「嘉義101」揮舞國旗獻禮雙十國慶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天是中華民國雙十國慶，嘉市府消防局以創意方式慶祝國家生日，消防員站上雲嘉地區最高大樓、樓高33層的嘉義福容Voco酒店（嘉義101大樓），在城市最高點揮舞國旗，用熱血與榮耀的方式向中華民國獻上最誠摯的祝福。記者魯永明／翻攝
今天是中華民國雙十國慶，嘉市府消防局以創意方式慶祝國家生日，消防員站上雲嘉地區最高大樓、樓高33層的嘉義福容Voco酒店（嘉義101大樓），在城市最高點揮舞國旗，用熱血與榮耀的方式向中華民國獻上最誠摯的祝福。

消防局拍攝短影音，以「消防英雄在嘉義最高點向國家致敬」為主題，畫面中消防員手持國旗在高空中迎風揮舞，背景搭配音樂與天際線，象徵消防人員守護國家與城市的堅定信念。影片上線後，立即在社群引發熱烈迴響，不少網友留言稱「帥氣又感動」、「嘉義版不可能的任務！」

消防局拍攝展現消防人員的專業與膽識，以創新方式讓民眾感受到消防工作的精神與熱情。影片全程「一鏡到底」未經剪接，並設計「找亮點」互動橋段，讓觀眾在欣賞之餘也能感受趣味與巧思。

福容Voco酒店樓高地上33層、地下5層，16樓至31樓皆為景觀客房，從窗外可俯瞰整個嘉義市區景觀，夜景壯闊迷人。國旗飄揚的高空中，消防員昂首致敬的身影，成為今年嘉義市最具高度、最具溫度的國慶畫面。

