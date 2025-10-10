睽違5年霹靂布袋戲展再登場 戲迷可近距離和葉小釵等偶像互動

雲林國際偶戲節各項演出陸續登場，雲林布袋戲館規畫3檔偶展，睽違5年的霹靂布袋戲8月底首展就吸引2萬人次參訪，再次展現霹靂魅力，霹靂國際多媒體今天至12月21日推出二部曲「聖道流光 霹靂傳奇群像」展覽，包含三傳人等超人氣本尊展出，更設有廠景拍攝區，讓戲迷將戲偶、道具放置拍照，再掀另一波高潮。

雲林縣府5年前在雲林國際偶戲節，曾邀請霹靂國際多媒體舉辦科技互動特展，事隔5年，今年「重出江湖」。8月底首展以東離劍遊紀之魔宮貴族為主軸，短短約1個月展期，吸引2萬人次入館，比去年多出5000人次。

文觀處長陳璧君表示，國際偶戲節重頭戲今天起陸續登場，霹靂國際多媒體規畫第二檔展覽「聖道流光：霹靂傳奇群像」特展，精選最具代表性的「正道群像」英雄為策展軸心，設置風雲之章、跨界之章、造偶之章、幻影之章等4大展區。

陳璧君說，這次展出經典角色「三傳人」葉小釵、亂世狂刀、劍君十二恨，還有近年來人氣要角紅塵雪、西窗月、劍謫仙、劍風雲、月無缺、天劍非天、玄甲版原無鄉，也展出2025偶戲節主題娃娃、PILIGILI展示區，還有霹靂拍攝的各種花絮照片，揭開拍片過程的辛勞和表演光環下的巧思。

布袋戲館長林佩茹指出，為讓民眾有機會近距離和霹靂互動，還規畫場景拍攝區，讓戲迷能將收藏戲偶、公仔等周邊商品，拍攝一系列美照，拍攝時請遵守攝影規範，勿損毀拍攝場景道具。