台南警方提報「不合理道路工程」竟達上千件 交通局回應了

台南市車禍死亡人數居高不下，議員指今年1月至8月，警方提報全市不合理道路工程高達近1000件，議員指改善速度緩慢，特別是標線及標識模糊，對駕駛安全構成潛在威脅，但交通單位卻很輕忽；交通局說並非不合理工程，大部分是標誌模糊或號誌不明等，會針對有急迫需要的先改善。

市議員林燕祝於市議會質詢時，針對警察局與交通局在道路交通工程上的疏失，表達強烈不滿。她指出，今年1月至8月，警察局提報不合理道路工程高達近1000件，卻未見有效改善，特別是標線及標識模糊，對駕駛安全構成潛在威脅，導致台南市A1類重大車禍居高不下。

林燕祝以永康區為例，今年已有81件事故，其中包含9件A1死亡事故，但僅有3件改善工程，且尚未執行，「難道要等再撞人嗎？」認為交通局對標線問題的回應過於簡化，認為只是偶爾模糊而已，但實際上，標線不清楚會讓駕駛人誤判，增加事故風險。

此外，一些路口設施不足或設置不完善，也容易導致車禍。她指今年7月永康區勝利里就發生一起A1死亡事故，原因之一是路邊民眾自行擴建牆壁，導致事故。

她也提到善化區車禍頻繁，與科學園區用路人密集有關，呼籲應針對區域特性進行道路改善；另第五分局提報198件工程，但有分局只提報2件，質疑提報標準不一，交通事故的發生雖與用路人習慣有關，但標線模糊、紅綠燈不清楚及工程設計的合理性等看似小問題，但也要積極改善。

交通局表示，這並非不合理工程，而是早期要求各地警方回報檢討交通號誌及標誌相關問題，大部分都是標誌模糊或號誌設定不當等情形，目前已改為「道路交通工程設施改善建議」，由市警局交通大隊每半年匯整一次，在道安會報中列管改善。