國慶連假首日台南湧人潮 水道博物館百米滑水道吸客

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國慶連假首日，台南延續中秋節假期的熱鬧氣氛，各大景點湧現旅遊人潮，其中山上花園水道博物館慶祝開館6周年，長達100米的超長滑水道搬進園區，打造水上戲水主題區，一早吸引民眾搶先玩。

市長黃偉哲表示，今年國慶連假與中秋相隔僅數日，民眾選擇「假期接力玩」，從烤肉賞月到藝文小旅行一路玩不停。台南天氣晴朗舒適，不論市區文化巡禮、郊區自然踏青或親子遊憩活動，都相當適合闔家出遊，歡迎民眾把握連假走訪臺南，感受節慶歡樂與文化魅力。

市府觀光旅遊局景點統計資料顯示，國慶連假第一天，許多遊客選擇出外踏青，親子戶外遊憩熱門景點的關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、頑皮世界野生動物園、隆田文化資產教育園區、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道、台江國家公園、左鎮化石園區及奇美博物館等親子遊憩景點一早有逾1萬人次旅客走訪參觀。

山上花園水道博物館慶祝開館6周年，特別將長達100米的超長滑水道搬進園區，打造水上戲水主題區，用清涼水花消除平日緊張感，活動現場有益智關卡、闖關活動及市集攤販，吸引大批民眾走訪。

國華海安河樂、小西門與南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社周邊及市立圖書館新總館周邊，一早累計逾6萬4千人次到訪。新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街早上有逾1萬5千人次遊客採買。

觀旅局長林國華表示，延續中秋節的旅遊熱潮，國慶假期安排多場結合文化、藝術、市集與水域體驗的特色活動，水交社文化園區推出「2025晴空藝術節」以「創意無限 × 城市新風景」為主題，結合藝術展演、樂團表演與「晴空大遊行」，邀請民眾一起歡慶國慶。

「2025 城市探險計畫」在東區崇賢公園舉辦，邀請人氣樂團和歌手熱情演出；「蕭壠陣頭藝術祭」呈現官將首、布袋戲、打卡換裝與藝陣展演，「看艦國慶・雙十禮讚德陽藝術節」在安平定情碼頭德陽艦園區舉行，包含文創市集、藝術表演及Music Festival，帶來最熱鬧的國慶氛圍。

另有「爬玩府城・鍬鍬一起來」在台南會展中心展出昆蟲與爬蟲展示與互動遊戲；人氣持續爆棚的「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」展至19日；「2025虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤」最後報名，除泳渡虎頭埤水域外，今年也增加「路跑項目」以及「水陸雙鐵體驗」，把握最後報名時間。

