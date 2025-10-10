雲林西螺農會碾米廠憂「不更新會被淘汰」砸錢升級自動化產線

雲林縣西螺鎮農會埤源碾米廠是全台農會體系規模最大，全國第一包小包裝米即從該碾米廠產出，年產值5.5億元，因建廠後不曾大規模更新，今年斥資6千萬元打造自動化產線，並引進機械手臂，可節省3至5名人力，今碾米廠揭牌啟用，縣長張麗善，感謝西螺農會的執著跟堅持，將最好的米帶給消費者。

西螺鎮農會埤源碾米廠在民國72年建廠，至今逾40餘年，農會爭取農糧署補助507萬元、縣府補助1300萬元，加上自籌經費，今年初斥資6千萬元打造全新自動化產線，今天揭牌啟用，縣長張麗善、立委張嘉郡、縣農會總幹事陳志揚、縣議員廖偉晴、西螺鎮長廖秋萍等人都到場見證。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，埤源碾米廠是全台農會體系規模最大，每年出貨1.6萬噸白米，年產值5.5億元，全國第一包小包裝米即產自於此，建廠後因年年生產不停歇，從未大幅更新設備，但隨時代進步，「不更新就等著被淘汰」，因此今年進行廠房更新。

占地900坪大的碾米廠有3層樓高，此次更新打造自動化產線，引進色彩選別機、包裝機、製程流程更新、2台堆高機、5噸大貨車，並增設機器手臂以減少人力支出，廖錦富說，自動化產線可減少3至5名人力，更重要的是生產旺季時「員工不用加班」，他開玩笑說，省下不少加班費。