「第一國民健康操」音樂一放...雙十節龍崎社造成果展老少都開心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
雙十節台南偏鄉龍崎清晨辦特別的黑森林健走、社造成果展。圖／區公所提供
今天雙十節，台南偏僻的龍崎今天一早有3百多人參加區公所舉辦的「深入崎境尋龍秘境—黑森林健走」活動，搭配社造成果展，讓民眾玩的不亦樂乎，度過快樂的國慶日。

龍崎區公所在中坑里大溪清水宮舉辦的熱鬧活動，清晨6點半區長陳新澈宣布開始，以懷舊為主題，帶領大家回味民國86年（1997年）的「第一國民健康操」，許多民眾一聽到音樂聲驚呼連連。陳新澈帶領大家跳健康操，熱身後開始走往秘境體驗「懷舊童玩闖關遊戲」，喚起大家共同的兒時回憶。

接著社造成果發表在大溪清水宮登場，在地長輩們上台活力SHOW，展現健康活力與生命價值與不老風潮。活動主題結合在地農產特色、食農教育推廣，民眾體驗製作古早味的傳統料理如草仔粿及竹筒飯、自己調製夢幻飲料及香氛等DIY體驗。

陳小姐說，第一次體驗揉捏粿皮、包入蘿蔔絲、香菇等鹹甜餡料的樂趣，感受到在地古早味的魅力；林先生說，自己調製夢幻飲料，喝起來清爽又消暑。

區公所主秘李衍昌說，現場還有龍崎區圖書館的閱讀推廣、性別平等推廣，市政宣導區有區公所、衛生所及消防局等市府相關局處，還有在地小農市集等一系列動、靜態展演，內容多樣有趣，許多民眾攜家帶眷玩得不亦樂、收獲滿滿。

陳新澈表示，這次活動結合文化傳承與親子同樂，希望大家放慢腳步來體會龍崎之美，感受龍崎獨特的「好風way（味）」。感謝立委王定宇等民代到場參與、市府文化局派員列席。

