影／嘉義公園「尿尿小童」今穿棒球衣 青年創意串聯百年地景
嘉義市政府舉辦「有事青年行動競賽」，82組青年團隊選出15組展開行動實踐，以「玩心」為核心，鼓勵青年以創意關注城市議題。政大張雅涵、興大張采禕、中正大學黃昱鳴跨校高中校友，組成「Baseon Chiayi嘉油好球」隊，以嘉義棒球文化為靈感，策畫「尿尿小童穿新衣」計畫，為嘉義公園近百年歷史的尿尿小童設計棒球新造型，展現嘉義「棒球原鄉」精神。
展覽今天至31日在嘉義公園登場，上午10時揭幕儀式，拉開尿尿小童身上斗篷，露出可愛棒球服，觀眾發出驚呼讚嘆聲，19日再換上第2套服飾。
服裝設計由台南應用科技大學服飾設計系張尹瑄操刀，以1931年嘉義農林棒球隊「KANO」榮登甲子園亞軍的歷史為靈感，衣上印有「1931」與「Hometown of Baseball」字樣，象徵嘉義棒球文化的起點。團隊並設計吉祥物「大、小灰ㄍㄟ」，讓歷史雕像以年輕化視覺重新被看見。
黃昱鳴說，家鄉百年公園尿尿小童，沒有明確史料證明它到底是什麼時候出現，他們感到好奇，深度發掘後發現最早從1930年就出現，每個時期有不同樣貌，希望藉結合棒球主題穿上新棒球衣服，讓大家來更了解嘉義的故事，還有棒球文化。
市府說，「有事青年行動競賽」讓青年以創意詮釋城市議題，成為嘉義創新的實驗場域。這次的「尿尿小童換新衣」行動，讓歷史文化透過設計重新發聲，也為嘉義公園注入活力。活動期間，尿尿小童暫停尿尿噴水配合展出。嘉義公園尿尿小童自1939年留存照片可考，歷史逾80年。
2022年市府進行公園整修，委託雲科大文資維護系與修復師張志鵬修復雕像，細緻移除厚達數層的塗層，使雕像恢復古銅原色。修復團隊以手術刀、針筒等工具逐層處理，重現雕塑家原本的藝術質感。這次青年團隊的介入，讓這座承載嘉義人共同記憶地景再次成為焦點，在棒球精神與藝術創意交織下，展現城市歷史與青年想像的對話。
