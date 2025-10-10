快訊

全台首發！嘉義義竹普發現金5千元 村民清晨排隊領錢

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，今明2日在各村活動中心發放。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，今明2日在各村活動中心發放。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風造成中南部嚴重災情，嘉義縣義竹鄉規畫普發民生紓困金5000元，經代表會全體同意，且公所財政充裕，10月10日、11日在各村活動中心發放，鄉長黃政傑今到六桂村發紓困金，村民一早就排起長隊，領到現金開心與鄉長合照，是全台第一個普發現金的鄉鎮。

鄉長黃政傑說，丹娜絲颱風重創義竹鄉，災後第10天剛忙完台電搶修，公所團隊就開始研究紓困金自治條例，經評估財政鄉庫充裕，近2年結餘1.6億元可挪出支應，9月11日經代表會審查通過，今年7月6日至31日設籍義竹鄉未遷出者，今明2日可至定點領取民生紓困金。

領取紓困金的民眾說，丹娜絲颱風嚴重摧毀家園，屋頂裂開漏水，門窗也都被吹壞，災後重建要花很多錢，政府補助難申請，受損面積鑑定嚴格，很多東西都要拆除換新，公所發放紓困金，多少可以補貼損失，感謝公所及代表會苦民所苦，用最快速度發放。

議員黃金茂說，義竹派系分得很清楚，代表蕭惠薰在臉書發文，分享太保市規畫發放振興金3000元的新聞，建議可普發現金，後來估算義竹鄉公所每年有結餘8000萬元，代表會主席黃金獅在代表會提案發放每人5000元紓困金，獲得全體代表支持，審議通過由公所提案發放。

嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，今明2日在各村活動中心發放。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，今明2日在各村活動中心發放。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，有村民一早排隊領錢搶頭香。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，有村民一早排隊領錢搶頭香。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，義竹鄉長黃政傑（右一）、議員黃金茂（右二）今到六桂村關心發放狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉普發民生紓困金5000元，義竹鄉長黃政傑（右一）、議員黃金茂（右二）今到六桂村關心發放狀況。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風 鄉長 黃金

