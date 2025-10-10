快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

影／國慶升旗捍衛主權 黃偉哲：市民團結克服地震及風災

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市國慶升旗典禮，約上千人參加。記者吳淑玲／攝影
台南市國慶升旗典禮，約上千人參加。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲國慶升旗典禮上表示，今年台南歷經楠西地震、丹娜斯風災以及728、802水災三次天然災害，市民展現高度團結與互助精神，使城市迅速恢復正常運作。他強調，正是這種團結力量，讓台南在災後不僅能自我復原，還能支援其他縣市，充分展現「台南人精神」。

黃偉哲表示，今年對台南有特別的意義，台南歷經年初的楠西震災跟年中的丹娜絲風災二次嚴重的天然災害，但市民展現高度團結，災後應變迅速，城市運作及災區居民生活得以在最短時間內恢復。他強調，這種團結精神還延伸至支援其他縣市，例如花蓮災區的救援行動。

黃偉哲說，花蓮發生堰塞湖溢流，台南在度過難關行有餘力之餘，還能去幫助其他的縣市，當鏟子超人、執行救援任務，台南市消防局特搜大隊、替代役男及自發民眾前往花蓮救災，還有七股區及大北門區歷經風災的民眾也自動組團捐輸物資並投入救援，展現「台南人團結民胞物與」的精神。

台南市中華民國114年雙十國慶上午在永華行政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，黃偉哲指出，每年的國慶升旗典禮，不僅是國家的慶典，更承載市民對自由民主的理念與捍衛國家主權的意志。

在市民與議會支持下，台南市在基礎建設、城市形象、觀光及國際知名度上都有顯著提升。今年英國旅遊雜誌「Time Out」評選台南為「亞洲十大街頭美食城市」之一，也是全台唯一入選城市，凸顯台南魅力與國際能見度。

今日升旗活動開場由國立南科國際實驗高級中學(國小部)熱舞社帶來活力四射的勁歌熱舞表演，舞者以充滿朝氣的舞步展現年輕世代的創意與自信，現場洋溢著熱情與活力，為典禮注入活力與新意；隨後，舉行莊嚴的升旗儀式，伴隨悠揚的國歌聲，升旗手讓國旗冉冉升起，象徵對國家的祝福與敬意。

台南市上午在永華行政中心舉行國慶升旗典禮，約上千人參加。記者吳淑玲／攝影
台南市上午在永華行政中心舉行國慶升旗典禮，約上千人參加。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲率市府局處長參加國慶升旗典禮。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲率市府局處長參加國慶升旗典禮。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲在國慶升旗典禮致詞。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲在國慶升旗典禮致詞。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 國慶

延伸閱讀

影／爭取落腳 黃偉哲招手：歡迎黃仁勳到台南打造「輝達小鎮」

影／台南特搜拂曉前往花蓮災區 不放棄任何一線希望

安南區與甲佐町簽友好交流協定 台南熊本深化友誼

李多慧當台南高爾夫運動觀光形象代言人 影片破百萬次觀看

相關新聞

金價飆漲...南恩禪寺濟公大佛巨大金牌市值破億 廟方加強保全防竊

國際金價飆漲突破每英兩4000美元大關。嘉義市南恩禪寺「濟公大佛」胸前懸掛重達157公斤、含金量33.7公斤巨大金牌，估...

六都施政大體檢【長照篇】／台南長照涵蓋率逾9成 城鄉分配不均

台南市老年人口7月底突破2成，邁入超高齡社會，市府指長照服務涵蓋率逾9成；然而分配不均，有偏鄉行政區日間照護據點僅1、2...

影／國慶升旗捍衛主權 黃偉哲：市民團結克服地震及風災

台南市長黃偉哲在國慶升旗典禮上表示，今年台南歷經楠西地震、丹娜斯風災以及728、802水災三次天然災害，市民展現高度團結...

嘉義市夢幻光影盛會 愛麗絲巨偶「歪頭」有原因

嘉義市年度最夢幻光影盛會2025光織影舞，從中秋連假展出到19日，活動以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，展區最吸...

六都施政大體檢【長照篇】／貼近在地需求 業者盼增人力、據點

台南市府指長照服務涵蓋率超過95%，早已達成「1國中學區1日照」，市民仍盼下一步是每個里都有社區據點。長照業者指出，服務...

六都施政大體檢【長照篇】／長照城鄉差距 恐壞了政策美意

台南早在3年前就為超高齡社會超前部署，達標「一國中學區一日照」，但多個偏郊僅1間日照，只能超收，出現「長照城鄉差距」，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。