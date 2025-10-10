影／國慶升旗捍衛主權 黃偉哲：市民團結克服地震及風災

台南市長黃偉哲在國慶升旗典禮上表示，今年台南歷經楠西地震、丹娜斯風災以及728、802水災三次天然災害，市民展現高度團結與互助精神，使城市迅速恢復正常運作。他強調，正是這種團結力量，讓台南在災後不僅能自我復原，還能支援其他縣市，充分展現「台南人精神」。

黃偉哲表示，今年對台南有特別的意義，台南歷經年初的楠西震災跟年中的丹娜絲風災二次嚴重的天然災害，但市民展現高度團結，災後應變迅速，城市運作及災區居民生活得以在最短時間內恢復。他強調，這種團結精神還延伸至支援其他縣市，例如花蓮災區的救援行動。

黃偉哲說，花蓮發生堰塞湖溢流，台南在度過難關行有餘力之餘，還能去幫助其他的縣市，當鏟子超人、執行救援任務，台南市消防局特搜大隊、替代役男及自發民眾前往花蓮救災，還有七股區及大北門區歷經風災的民眾也自動組團捐輸物資並投入救援，展現「台南人團結民胞物與」的精神。

台南市中華民國114年雙十國慶上午在永華行政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，黃偉哲指出，每年的國慶升旗典禮，不僅是國家的慶典，更承載市民對自由民主的理念與捍衛國家主權的意志。

在市民與議會支持下，台南市在基礎建設、城市形象、觀光及國際知名度上都有顯著提升。今年英國旅遊雜誌「Time Out」評選台南為「亞洲十大街頭美食城市」之一，也是全台唯一入選城市，凸顯台南魅力與國際能見度。