金價飆漲...南恩禪寺濟公大佛巨大金牌市值破億 廟方加強保全防竊

國際金價飆漲突破每英兩4000美元大關。嘉義市南恩禪寺「濟公大佛」胸前懸掛重達157公斤、含金量33.7公斤巨大金牌，估計價值高達1億3千萬元，在陽光下閃閃發亮吸睛，吸引民眾爭相朝聖拍照，廟方加強保全防竊。

這面巨型金牌懸掛高約30公尺、相當15層樓高濟公大佛胸前，氣勢磅礡。金價飆升，引起信眾關注這面金牌安全問題。對此，南恩禪寺執行長張孝賢表示，廟方與嘉縣市警方及附近仁義潭保警合作，設有不定時巡邏與固定巡邏點，裝設監視系統與感應器，嚴防竊盜風險。張孝賢指出，這面金牌安裝位置極高，若真要竊取，必須出動大型吊車才能接近，「當初吊掛時，就是特別從外地調來巨型吊車協助施工」，因此「偷這塊金牌幾乎不可能」。

這面金牌誕生，也有著濃厚宗教文化意義。南恩禪寺建廟37年來香火鼎盛，信徒長年捐贈金牌、金佛珠、金飾累積近3000件。廟方為保存並集中信仰象徵，將2947件金飾重熔鑄造，打造出這面巨大金牌，去年底吊掛至濟公大佛胸前。4月拆除鷹架，並替濟公大佛戴上墨鏡造型，氣勢十足。