嘉義市夢幻光影盛會 愛麗絲巨偶「歪頭」有原因

嘉義市年度最夢幻光影盛會2025光織影舞，從中秋連假展出到19日，活動以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，展區最吸睛高達9公尺巨型愛麗絲童偶，成為遊客搶拍焦點。日前有民眾發現，這尊巨大愛麗絲竟「歪頭」擺出新姿勢，引發網友熱議，有人笑稱她是「擺Pose擺到累了、倒頭休息」。

對此，市府觀光新聞處說，巨偶「歪頭」並非故障，而是廠商洩氣降低裝置高度，進行外部保養與電力系統檢查的暫時狀況，完成維修後隨即恢復正常展演。呼籲民眾不用擔心，現場設施均有定期安全檢測，確保展出順利。光織影舞在北香湖公園，打造八大奇幻光影場景，吸引遊客爭相打卡，中秋連假期間就湧入超過30萬人次，成為嘉義秋夜最熱鬧的觀光亮點。以童話經典角色為靈感打造的愛麗絲巨偶，造型夢幻。

除「歪頭事件」，不少遊客也對愛麗絲手中拿的物品充滿好奇。現場有民眾猜是「御飯糰」、「月餅」、「麵包」、「奶酪」等各種答案，但其實這細節暗藏故事線索，在愛麗絲夢遊仙境原著中，愛麗絲手中拿著「吃我的蛋糕」，吃下後會讓她身形暴長、頭頂貼著天花板。主辦單位笑說，這也呼應展區「奇幻變身」的主題，留給遊客自行發現與想像的樂趣。