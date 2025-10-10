六都施政大體檢【長照篇】／長照城鄉差距 恐壞了政策美意

台南早在3年前就為超高齡社會超前部署，達標「一國中學區一日照」，但多個偏郊僅1間日照，只能超收，出現「長照城鄉差距」，各區長輩享受的服務品質也易有落差，這種齊頭式均衡恐壞了市府的政策美意。

截至8月底，台南高齡人口20.12%，與全台平均大致相符，許多工作人口外流，家裡剩老父母、祖父母，缺乏照顧者，長照需求恐比用人口、年齡數字估算來得高，加上不少長者住在鄉下老家，不在都會區，長照需求須更細膩分區檢視。

全市37個行政區145個日照機構，能服務4940人，目前使用4212人，看似有餘裕，其實只有4區日照使用率低於50%，且大內、鹽水、官田等13個行政區都僅1間日照，符合一國中學區一日照最低標，但1間日照服務量能約30人，也難怪許多行政區衝破100%使用率。

日照中心超收，使用空間不足、長久欠缺的照服人力將更吃緊，勢必影響服務品質。另外，郊區、偏鄉交通不便，長輩若需要跨區去日照中心，拉長距離易衍生風險，也會影響長照體驗。

至於住宿型機構，截至上月底共88家，西港、麻豆、下營、六甲、新市、北區使用率也逾95%，凸顯都還有擴充空間。

市長黃偉哲喊出「打造長照幸福城市守護長者」，市府引以為傲的長照服務涵蓋率超過9成，確實領先多數縣市，只是人口持續老化可以預見，需要更多元解方，市府今年7月將長照業務從社會局移撥衛生局，未來結合衛生體系，並增設長期照護科，市民更期待各區長照資源真正平等。