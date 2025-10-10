快訊

六都施政大體檢【長照篇】／貼近在地需求 業者盼增人力、據點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市府指長照服務涵蓋率超過95%，早已達成「1國中學區1日照」，市民仍盼下一步是每個里都有社區據點。長照業者指出，服務項目漸增，居服員人力卻短缺，要增人力與據點配置，服務才更貼近在地需求。

不少民眾起初難接受外籍看護，87歲周姓獨居婦人跌倒骨折，手術後出院返家，申請長照居家清潔與送餐。周婦的兒子表示，母親抗拒由外籍看護照顧，兄弟姊妹又都有工作，長照「幫了很大的忙」，而且長照服務花費不多，老人家比較願意接受。

社區最貼近長者，南市新化區東榮社區發展協會設立「巷弄長照站（長照C據點）」，提供共餐、運動、動腦課程與手作課程，平日約50名長輩參與，並為30多名獨居者送餐；居服員郭昭君說，許多原本行動不便或不願出門的長者，參與據點後逐漸恢復自信，甚至將據點視為「第二個家」。

協會執行長趙阿明指出，政府希望使用者付費，但老人家因此就不願意出來，於是免費共餐鼓勵長輩走出家門，但現行補助制度「不分服務人數一律同額」，無法反映不同社區的實際負擔，建議政府應依服務規模分級補助，也盼提升社區長照服務能量，未來每個里都有社區據點，讓長者不必跑太遠。

還有長照業者指出，政府增加很多長照服務項目，但居服員薪資、業者經營給付並未增加，造成居服員人力的短缺，要跨區奔波，建議政府增加人力與據點，讓服務更貼近在地需求。

