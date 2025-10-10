六都施政大體檢【長照篇】／台南長照涵蓋率逾9成 城鄉分配不均

台南市老年人口7月底突破2成，邁入超高齡社會，市府指長照服務涵蓋率逾9成；然而分配不均，有偏鄉行政區日間照護據點僅1、2處，使用率逾100%，資源仍集中市區。另外，養護型機構弱勢補貼金額相對其他縣市稍低，曾有弱勢住民轉院遭拒收。

市府指出，全市逾千處長照據點，截至今年9月，37區皆已設有長照服務，包含70家A級的社區整合型服務中心、1165家B級據點複合型服務中心及240處巷弄長照站。另，新營醫院北門分院轉型為多元長照資源中心，提供居家、日照、團體家屋及住宿式服務，床位使用率逾8成。

市議員蔡育輝發現，日照在2022年就完成64所國中學區布建，以行政區來看已區區有日照機構，但量能無法完全對準需求，關廟區2間日照能服務60人，但有66人使用；佳里區3間能收114人，卻來117人，將軍、大內、鹽水、左鎮都各僅1間，使用率皆破100%。

至於市區的安平、東區、中西區，可服務人數200至400人不等，使用率也都逾100%，量能待擴充。

蔡育輝建議，市府應鼓勵或要求較大型長照機構到偏鄉設點服務，負擔一些「較難賺錢」的地方。傳聞有機構違法用農地擴建，增加服務人數，實際使用率超出統計許多，但照服人力沒跟著提升，照顧品質、安全都是危機。

議員王宣貿先前與蔡麗青、朱正軒點出弱勢補助偏低問題，有養護機構弱勢住民轉院，疑因業者嫌補助的照顧費太低拒收，險變人球；目前南市府補助弱勢者到住宿機構，養護型每月2萬2千元，六都最低，黃偉哲已宣布明年起調高，養護型2萬4千元，安養型1萬2千元。

王宣貿也說，長照制度對居家和住宿式照護各有補助，但「主要照顧者」也應納入政策設計核心，讓壓力有效減輕。

市府表示，今年9月共有144家單位提供日間照顧及小規模多機能服務，會持續擴充量能，六甲區也正規畫新建住宿式長照機構，將增設日照30人與住宿100床；人力方面，5年來社區整合中心個案管理員由177人增至374人，照服員也由6618人增至1萬744人、照管人員從139人增至169人。

人力雖增加，但個案管理員、照服員仍因個管案量偏高、負荷過重，工作報酬、升遷機會等滿意度偏低，導致留不住人或找不到人。衛生局表示，已推動訓練與留任計畫等改善措施。