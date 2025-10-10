快訊

台南玉井清道專案 確保連假交安

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南玉井迎雙連假人潮，警方昨天執行「清道專案」，提前整頓交通。圖／玉井分局提供

國慶日、光復節連假台南玉井等觀光景點預期湧大批人潮，玉井警分局昨天針對轄內老街商圈、中華路沿線取締占用道路、違規停車執行「清道專案」，雖非假日仍取締違規停車4件、勸導12件，要營造順暢道路環境、讓連假人車通行安全。

台南玉井老街5月發生一對夫妻散步時遭車撞飛，夫死妻重傷的事故，警方調查，老街沒有人行道，路邊車輛違停是肇因之一，警方展開清道專案清除路障及取締違停，希望維持人行安全空間，聯合報陽光行動專題報導追蹤成果，7月22日直擊發現仍有死灰復燃情形，警方強調，清道專案會持續執行，區長則在老街周邊找停車空間消化遊客需求。

玉井老街商圈周邊及中華路一帶，連假常有攤商及店家占用道路，或車輛隨意違停，影響市容外，更對交通秩序與行人安全造成威脅。昨天專案執行目標針對老街商圈及中華路沿線等觀光人潮聚集路段，查處違規占用道路、隨意設攤及違規停車等行為，加強行人通行安全。

交通組巡官張博誠表示，執行後現場道路更寬敞，車流明顯順暢。6月開始針對中正路及中華路沿線占用道路違規取締，有效改善老街商圈長期壅塞問題，深獲在地肯定。

分局長蘇保安指，推動清道專案目的就是在連假前淨空道路、強化秩序管理，讓民眾行走更安全。

