全運會排球賽場！雲林北辰國小 多功能活動中心啟用

雲林北港北辰國小活動中心老舊漏水，且是無照違建，無法修繕，經爭取以2.5億元打造全新現代綠建築，為雲林造價最高的學生活動中心，昨天落成啟用，擁有符合國家標準室內排球場作為全運會賽場，也讓這所排球金牌學校能培育更多人才，提供地方大型活動之用。

北辰國小學生數達1200多人，是雲林沿海最大國小，占地約700坪的活動中心1988年建造啟用，30多年來卻一直沒有使用執照，被喻為雲林最大的違建，經前立委蘇治芬爭取1.4億餘元，雲林縣府配合1.1億元合計達約2.5億元，為全國單一活動中心興建經費之冠。

前年底動工拆除重建，最近完工，昨天由縣長張麗善、教育部主任秘書林伯樵、副議長蔡咏鍀等共同揭牌啟用，這棟現代化綠建築有自然採光、內部挑高的球場，十分壯觀，北港各界以辦入厝的喜悅心情，迎接活動中心啟用。

張麗善表示，該活動中心經地方陳情，中央地方通力合作重新擁有一座現代又完善的活動場域，北辰國小是國內排球明星學校，挑高設計的室內多功能球場、活動舞台，除可培育人才，也將作為本月18日開賽的全運會排球賽場，未來更可作為社團、社區集會活動場所，可說是中央地方合作的指標。

校長鍾志情指出，感謝各界共同爭取重建，解決多年沉痾，如今重新擁有一座孩童與社區共融的現代化多功能活動中心，也可舉辦各種大小賽事，社區和家長師生無比歡欣。