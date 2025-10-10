快訊

台南捷運藍線 市府拚明年如期動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南捷運第一期藍線拚明年發包動工。圖／取自官網
台南捷運第一期藍線拚明年發包動工。圖／取自官網

台南捷運第一期藍線拚明年發包動工，議員指因財政收支劃分法修正，加上中央給予地方補助縮減，市府應審慎規畫財務調度與風險控管，確保工程與相關計畫皆能如期推動；交通局說明先以市府預算招標，仍會向中央爭取約6成負擔，中央回函雖有折減，仍會持續爭取，不影響基礎工程推動。

市府向議會提報捷運等4案約2483億元、台鐵立體化3案約605億元，總經費約3000億元。其中，中央政府須負擔6成經費共1788.04億元，市府負擔4成共1170.50億元，捷運後續的綜合規畫、細部設計及動工均由市府依建設期程逐年編列預算。

議員蔡育輝指出，台南捷運藍、紅、綠線及仁德鐵路立體化可行性研究等龐大建設費用近7000億元，其中地方需配合款1156億元，接近舉債上限1300億元，須避免軌道建設淪為「大錢坑」。

議員李宗霖提醒，因財劃法修正及中央補助縮減，市府應審慎規畫財務調度與風險控管，確保藍線如期動工；另捷運工程處編制僅53人，與北市捷運局約450人、其他直轄市約140至160人相比，人力明顯不足，建議應及早升格為「捷運局」。

交通局長王銘德回應，目前第一期藍線正進行基本設計，市府將先以自籌預算招標，仍會向中央申請約6成補助，並不影響基礎設施工作。

他表示，為加速推動捷運建設，市府已核定捷運工程處分兩年擴編至53人，目前22人，有關成立捷運局的建議，將持續向上級提議。

六都施政大體檢【長照篇】／台南長照涵蓋率逾9成 城鄉分配不均

台南市老年人口7月底突破2成，邁入超高齡社會，市府指長照服務涵蓋率逾9成；然而分配不均，有偏鄉行政區日間照護據點僅1、2...

六都施政大體檢【長照篇】／貼近在地需求 業者盼增人力、據點

台南市府指長照服務涵蓋率超過95%，早已達成「1國中學區1日照」，市民仍盼下一步是每個里都有社區據點。長照業者指出，服務...

六都施政大體檢【長照篇】／長照城鄉差距 恐壞了政策美意

台南早在3年前就為超高齡社會超前部署，達標「一國中學區一日照」，但多個偏郊僅1間日照，只能超收，出現「長照城鄉差距」，各...

台南東區、永康改善人行道 議員籲跟捷運同步規畫

台南市長期被批評人行空間不友善，市府投入近2.7億元，啟動東區中華東路及永康區中華路2條主要幹道人行道改善工程，已同步動...

台南玉井清道專案 確保連假交安

國慶日、光復節連假台南玉井等觀光景點預期湧大批人潮，玉井警分局昨天針對轄內老街商圈、中華路沿線取締占用道路、違規停車執行...

