國慶連假本土教育好去處！台江流域學習展精彩作品 移展台史博館

集結台南市多所學校本土教育專題學習作品的台江流域學習展，在結束展期之後，為讓更多人關心本土教育，經匯整精彩的作品後移展到台灣歷史博物館湖畔圖書館，包括海佃國小「小台江」的護蟹公車站、長安國小「水水長安」的鹿仔瑞港歷史現場再造等，展期到10月20日，也是孩子在國慶連假的本土教育充電站。

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，人口逾21萬，西有台江國家公園，東有台灣歷史博物館，中心點則是有台江文化中心，同時還有山海圳國家綠道串連南科考古館，成為許多青年人選擇定居的好所在，為此，今年台江流域學習展「我們的文化基地—重回台江，再造歷史現場」，在結束台江文化中心展期後，經台灣歷史博物館的協助，移展到館區的湖畔圖書館，展出台江流域專題探索實作的「歷史現場」空間設計作品。

內容包括海佃國小「小台江」的護蟹公車站、長安國小「水水長安」的鹿仔瑞港歷史現場再造、長平國小的馬沙溝生態教育基地，以及和順國中的「直加弄圳再生」，希望讓更多移居台江的親子，一起來看展，認識台江新故鄉。